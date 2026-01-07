Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, जानें नए मॉडल्स में क्या कुछ रहेगा खास
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों में Apple, OnePlus और Vivo जैसे ब्रांड्स ने अपने नए टॉप-ऑफ-द-लाइन फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे में अब सैमसंग एकमात्र बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी रह गई है जिसने अभी तक अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च नहीं की है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये जल्द ही बदलने वाला है। जी हां अब सैमसंग भी आने वाले हफ्तों में अपनी नई गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने
X पर टिपस्टर आइस यूनिवर्स ने बताया है कि सैमसंग इस साल 25 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को, USA में एक इवेंट के दौरान अपनी न्यू गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर सकता है। पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जहां कहा गया था कि डिवाइस फरवरी में आ रहा है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के लॉन्च के लिए AI फीचर्स पर ज्यादा जोर देने के लिए इस अमेरिकी शहर को इसलिए चुना है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को AI स्टार्टअप्स का हब माना जाता है।
रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि खरीदारों को सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन पाने के लिए मार्च की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे तो सैमसंग हर साल जनवरी में अपनी नई S सीरीज लॉन्च करता है, लेकिन इस बार कंपनी ने कथित तौर पर गैलेक्सी S26 प्लस को गैलेक्सी S26 एज से बदलने के अपने प्लान को ही कैंसिल कर दिया है।
नई Galaxy S26 सीरीज में क्या कुछ रहेगा खास
इस बार नई Galaxy S26 सीरीज में डिजाइन से लेकर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बैटरी में कई बड़े बदलाव होंगे। पिछले कुछ हफ्तों में कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे हमें सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। साथ ही अभी से गैलेक्सी S27 सीरीज के लिए भी लीक आने शुरू हो गए हैं जो अगले साल लॉन्च होगी।
S26 सीरीज का डिजाइन और डिस्प्ले
- गैलेक्सी S26 सीरीज के सभी मॉडल्स में एक यूनिफाइड कैमरा मॉड्यूल होने की उम्मीद है।
- गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के जैसे ही गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में ज्यादा गोल कोने और नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं।
- डिवाइस में नए गोल डिकाइन के हिसाब से एक गोल S पेन भी मिल सकता है।
- Galaxy S26 Ultra में 6.9-इंच का QHD Samsung M14 OLED डिस्प्ले हो सकता है।
- स्टैंडर्ड Galaxy S26 में छोटा 6.2-इंच का QHD OLED डिस्प्ले हो सकता है।
- S26 Plus में कथित तौर पर 6.9-इंच का OLED डिस्प्ले हो सकता है।
Samsung Galaxy S26 सीरीज की परफॉर्मेंस
- Galaxy S26 सीरीज में चिपसेट के लिए एक स्प्लिट स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है।
- कुछ जगहों पर Samsung का नया Exynos 2600 चिपसेट मिलने की संभावना है।
- ये 2nm प्रोसेस पर बना दुनिया का पहला स्मार्टफोन चिपसेट हो सकते है।
- कुछ जगह नई सीरीज Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगी।
Samsung Galaxy S26 सीरीज की बैटरी
- Samsung Galaxy S26 Ultra में 5,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।
- साथ ही S25 Ultra के 45W के मुकाबले 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।
- Galaxy S26 में नई 4,300mAh की बैटरी हो सकती है।
- S26 Plus में 4,900mAh की बैटरी होने की संभावना है।
Samsung Galaxy S26 सीरीज के कैमरे
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज के कैमरे इस बार सबसे खास होंगे। Galaxy S26 Ultra में लेंस फ्लेयर कम होने और बेहतर इमेज प्रोसेसिंग होने की संभावना है। S26 Ultra में क्वाड-कैमरा सेटअप जिसमें एक 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 12-मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और एक 50-मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल सकता है।
Galaxy S26 और S26 Plus में भी एक नया 12-मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल सकता है जो 50-मेगापिक्सल प्राइमरी और 12-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जोड़ा जाएगा।
