Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, जानें नए मॉडल्स में क्या कुछ रहेगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों में Apple, OnePlus और Vivo जैसे ब्रांड्स ने अपने नए टॉप-ऑफ-द-लाइन फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे में अब सैमसंग एकमात्र बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी रह गई है जिसने अभी तक अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च नहीं की है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये जल्द ही बदलने वाला है। जी हां अब सैमसंग भी आने वाले हफ्तों में अपनी नई गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने X पर टिपस्टर आइस यूनिवर्स ने बताया है कि सैमसंग इस साल 25 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को, USA में एक इवेंट के दौरान अपनी न्यू गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर सकता है। पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जहां कहा गया था कि डिवाइस फरवरी में आ रहा है।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के लॉन्च के लिए AI फीचर्स पर ज्यादा जोर देने के लिए इस अमेरिकी शहर को इसलिए चुना है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को AI स्टार्टअप्स का हब माना जाता है।

रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि खरीदारों को सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन पाने के लिए मार्च की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे तो सैमसंग हर साल जनवरी में अपनी नई S सीरीज लॉन्च करता है, लेकिन इस बार कंपनी ने कथित तौर पर गैलेक्सी S26 प्लस को गैलेक्सी S26 एज से बदलने के अपने प्लान को ही कैंसिल कर दिया है।

नई Galaxy S26 सीरीज में क्या कुछ रहेगा खास इस बार नई Galaxy S26 सीरीज में डिजाइन से लेकर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बैटरी में कई बड़े बदलाव होंगे। पिछले कुछ हफ्तों में कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे हमें सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। साथ ही अभी से गैलेक्सी S27 सीरीज के लिए भी लीक आने शुरू हो गए हैं जो अगले साल लॉन्च होगी।