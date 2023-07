Samsung Galaxy S21 FE का नया वेरिएंट जल्द होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेगी AMOLED 2X डिस्प्ले

Samsung Galaxy S21 FE New Variant सैमसंग जुलाई में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर के साथ भारत में गैलेक्सी S21 FE मॉडल को फिर से लॉन्च करेगा। इस मॉडल की कीमत लगभग 40000 रुपये हो सकती है। गैलेक्सी S21 FE में 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। स्मार्टफोन में 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज और धूल और पानी रेसिस्टेंट के लिए IP68 रेटिंग शामिल है। (फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप एक सैमसंग स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। स्नैपड्रैगन 888 वैरिएंट के लिए भारत में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन को स्टैंडर्ड गैलेक्सी S21 FE की तुलना में सस्ती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्टफोन में Exynos 2100 चिपसेट देखने को मिल सकता है। कंपनी कथित तौर पर गैलेक्सी S23 FE पर भी काम कर रहा है, जिसे साल के अंत तक चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Samsung Galaxy S21 FE नए वेरिएंट की कीमत एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैंडसेट की कीमत 49,999 होने की उम्मीद है कि फोन की घोषणा होने पर कंपनी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स की घोषणा करेगी, जिससे स्मार्टफोन की कीमत और कम हो सकती है। पिछले साल, सैमसंग ने Exynos 2100 चिप से लैस गैलेक्सी S21 FE को 54,999 रुपये के साथ लॉन्च किया था। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत 39,999 रुपये है। सैमसंग ने अभी तक भारत में स्नैपड्रैगन 888 चिप के साथ गैलेक्सी S21 FE का एक नया वेरिएंट लॉन्च करने की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। Samsung Galaxy S21 FE के फीचर्स गौर करने वाली बात है कि गैलेक्सी एस21 एफई को कुछ बाजारों में स्नैपड्रैगन 888 चिप के साथ लॉन्च किया गया था और कंपनी देश में भी यही हैंडसेट लॉन्च कर सकती है। उस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.4-इंच फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले है। हैंडसेट ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है जिसमें प्राइमरी और अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरों के लिए दो 12MP सेंसर और 8MP टेलीफोटो कैमरा शामिल है। गैलेक्सी S21 FE में 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। स्मार्टफोन में 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज और धूल और पानी रेसिस्टेंट के लिए IP68 रेटिंग शामिल है। गैलेक्सी S21 FE 25W वायर्ड चार्जिंग, 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी से लैस है।

