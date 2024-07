Samsung Galaxy M35 5G भारत में लॉन्च के लिए तैयार, अमेजन और X पर हुआ टीज

अमेजन पर 20-21 जुलाई को सालाना प्राइम डे सेल आयोजित होने वाली है। बता दें यह फोन पहले से ब्राजील में बिक्री के लिए मौजूद है।

The results are out, and it's clear that India loves its Monster!

Thank you for helping us decide the most popular Monster feature. Stay tuned for more!#MustBeAMonster #MonsterLove #Samsung pic.twitter.com/naE09rZ6L7— Samsung India (@SamsungIndia) July 2, 2024