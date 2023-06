भारत में जल्द दस्तक देगा Samsung का ये धमाकेदार फोन, 6000mAh की बैटरी के साथ मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

Samsung अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M34 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अपने इस डिवाइस को Amazon पर लिस्ट किया है। बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर को भी टीज किया है। इस डिवाइस में 6000mAh की बैटरी और 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ कई बेहतरीन फीचर मिलते हैं। आइये जानते हैं इस फोन में क्या खास मिलता हैं।

Samsung galaxy M34 to launch in india, know the features, specifications and other details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। अब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इस आगामी स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस को भी टीज किया है। फीचर्स की बात करें तो गैलेक्सी M34 5G में सुपर AMOLED डिस्प्ले और 6,000mAh की बैटरी हो सकती है। बता दें कि हैंडसेट यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) डेटाबेस पर भी सामने आया है। इस लिस्टिंग में पता चला है कि गैलेक्सी M34 5G पर 5G कनेक्टिविटी और डुअल-सिम की सुविधा है। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा होने की पुष्टि की गई है। अमेजन के माध्यम से पुष्टि सैमसंग गैलेक्सी M34 के जल्द ही अमेजन के माध्यम से भारत में आधिकारिक होने की पुष्टि हो गई है। ई-कॉमर्स कंपनी ने अभी तक आगामी हैंडसेट के लिए रिलीज की तारीख पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसने फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस को टीज किया है। मिलेंगे ये फीचर्स Galaxy M34 5G में OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) वाला कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके अलावा इसमें 5,000mAh की बैटरी हो सकती है। गैलेक्सी M34 5G को मॉडल नंबर SM-M346B/DS के साथ FCC डेटाबेस पर लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि यह एक डुअल-सिम स्मार्टफोन होगा, जो वाई-फाई 802.11 /b/g/n/ac, NFC और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ आएगा। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले होने की जानकारी दी गई है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी1080 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। कहा जाता है कि हैंडसेट की ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 5-मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। गैलेक्सी M34 5G में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी हो सकती है। इस फोन की कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि जल्द ही कंपनी इसकी जानकारी साझा करेगी।

Edited By: Ankita Pandey