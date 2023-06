Samsung का Monster Display वाला अपकमिंग स्मार्टफोन 7 जुलाई को हो रहा लॉन्च, इन खूबियों से लुभाएगा दिल

Samsung galaxy m34 5g Launching On 7 July 2023 अगर आप भी सैमसंग के नए 5G Smatphone Samsung galaxy m34 5g का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी ने Samsung galaxy m34 5g की लॉन्चिंग डेट को लेकर आधिकारिक जानकारियां दे दी हैं। कंपनी का नया डिवाइस अगले महीने लॉन्च किया जा रहा है।

Samsung galaxy m34 5g Launching Date 7 July 2023

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन samsung galaxy m34 5g का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। कंपनी के नए स्मार्टफोन को लेकर लंबे समय में मार्केट में चर्चा बनी हुई है। ऐसे में जहां अभी तक सैमसंग के इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग तारीख को लेकर जानकारियां नहीं मिल रही थीं, वहीं नए अपडेट में कंपनी ने लॉन्चिंग तारीख की जानकारियां भी दे दी हैं। कब लॉन्च हो रहा है samsung galaxy m34 5g? samsung galaxy m34 5g को अगले महीने लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी ने samsung galaxy m34 5g की लॉन्चिंग को लेकर जानकारी दी है कि नया डिवाइस 7 जुलाई को लॉन्च किया जा रहा है। नए स्मार्टफोन का टीजर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर भी जारी किया गया है। इसी के साथ डिवाइस की लॉन्चिंग तारीख की भी जानकारी भी दी गई है। किन खूबियों के साथ आएगा samsung galaxy m34 5g? samsung galaxy m34 5g के टीजर से नए स्मार्टफोन को लेकर कुछ स्फेसिफिकेशन की जानकारियां सामने आई हैं। टीजर के मुताबिक samsung galaxy m34 5g को मोन्स्टर डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। डिवाइस को 6.6-इंच फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो 50MP नो शेक कैम के साथ लाया जा रहा है। सैमसंग के इस डिवाइस से यूजर ब्लर-फ्री इमेज कैप्चर कर सकेंगे। इसके अलावा, samsung galaxy m34 5g ब्राइट नाइट फोटोग्राफी फीचर के साथ लाया जा रहा है। बैटरी की बात करें तो samsung galaxy m34 5g के डिस्प्ले की तरह ही इसकी बैटरी मोन्स्टर होगी। डिवाइस को 6000mAh बैटरी के साथ लाया जा रहा है। बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे दो दिन तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। बता दें, डिवाइस की कीमत को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारियां सामने नहीं आई हैं।

Edited By: Shivani Kotnala