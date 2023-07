Samsung Galaxy M34 5G स्मार्टफोन की आज से सेल शुरू, इन ग्राहकों को मिलेगा 2000 का डिस्काउंट

सैमसंग गैलेक्सी M34 5G वर्तमान में अमेजन इंडिया सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। Galaxy M34 5G के बेस वेरिएंट 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16999 है। फोन का एक और मॉडल है जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है जिसकी कीमत 18999 रुपये है। फोन के तीन कलर ऑप्शन हैं जिन्हें खरीदार चुन सकता है। (फोटो-जागरण)

Samsung Galaxy M34 5G finally available for purchase through online and retail stores

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Samsung Galaxy M34 5G को अब Amazon के जरिए खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टफोन चल रही प्राइम डे सेल के हिस्से के रूप में उपलब्ध है। Galaxy M34 5G के बेस वेरिएंट 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,999 है। फोन का एक और मॉडल है जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसकी कीमत 18,999 रुपये है। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G के खरीदार नौ महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई का भी लाभ उठा सकते हैं। मिडनाइट ब्लू, प्रिज्म सिल्वर और वॉटरफॉल ब्लू डिवाइस के तीन कलर ऑप्शन हैं जिन्हें खरीदार चुन सकता है। Samsung Galaxy M34 5G पर ऑफर सैमसंग गैलेक्सी M34 5G वर्तमान में अमेजन इंडिया, सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक क्रमशः 1,250 और 750 तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। अमेजन पे लेटर 9 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन है। ऐसे मिलेगी 2,000 की तत्काल छूट जबकि बजाज फिनसर्व डिवाइस के लिए 3 महीने और 6 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई प्लान पेश कर रहा है। सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट गैलेक्सी M34 5G खरीदने के लिए आकर्षक ऑफर दे रही है। एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 2,000 की तत्काल छूट का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा, खरीदारी के लिए MobiKwik का इस्तेमाल करने से ग्राहक 15% तक तत्काल कैशबैक पा सकते हैं। Samsung Galaxy M34 5G की स्पेक्स सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में फुल HD+ रेजोल्यूशन और स्मूथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ शानदार 6.5-इंच AMOLED डिस्प्ले है। डिवाइस का फ्रंट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, और इसमें वॉटरड्रॉप नॉच डिज़ाइन है। गैलेक्सी M34 5G Exynos 1280 SoC चिपसेट से लैस है। फोन सैमसंग की वनयूआई कस्टम स्किन के साथ एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। सैमसंग ने दावा किया है कि गैलेक्सी एम34 5जी को चार साल का ओएस अपडेट और पांच साल का सुरक्षा अपडेट मिलेगा। डिवाइस में 6000mAh की बड़ी बैटरी है और यह 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

