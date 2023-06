Samsung के इस बड़ी बैटरी Smartphone पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, 400 रुपये से कम में ऐसे खरीद सकते हैं डिवाइस

Samsung Galaxy M04 Online Shopping Website Bumper Deal पुराने स्मार्टफोन से बोर हो गए हैं और एक नए स्मार्टफोन को खरीदने का ज्यादा बजट नहीं है तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। आप 400 रुपये से भी कम में Samsung के एक बड़ी बैटरी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। इस आर्टिकल में आपको डील की जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को सैमसंग के एक बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन पर अच्छी डील ऑफर की जा रही है। आप भी इस डील का फायदा उठा सकते हैं। सैमसंग के किस फोन पर मिल रहा डिस्काउंट? दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर Samsung Galaxy M04 डिस्काउंट पर ऑफर किया जा रहा है। यह एक लिमिटेड टाइम पीरियड डील है। Samsung Galaxy M04 के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत की बात करें तो डिवाइस की कीमत 12 हजार रुपये पड़ती है। वहीं अगर आप अमेजन से इस डिवाइस की खरीदारी करते हैं तो स्मार्टफोन को 39 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ अपना बना सकते हैं। Samsung Galaxy M04 के इस वेरिएंट को आप मात्र 7299 रुपये में खरीद कर घर ला सकते हैं। बैंक ऑफर्स में कितने रुपये की कर सकते हैं बचत? बैंक ऑफर्स की बात करें तो Samsung Galaxy M04 की खरीदारी अमेजन से खरीदने पर कुछ एक्स्ट्रा बचत बैंक ऑफर के साथ की जा सकती है। HSBC Cashback Card Credit Card से नए फोन की खरीदारी करते हैं तो 250 रुपये की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, Samsung Galaxy M04 को 328.66 रुपये की ईएमआई पर भी खरीदने का मौका मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर में कितने रुपये की कर सकते हैं बचत? Samsung Galaxy M04 की खरीदारी एक्सचेंज ऑफर के साथ भी कर सकते हैं। यानी आप अपना पुराना स्मार्टफोन देकर नए फोन को खरीद सकते हैं। इस डील पर आपको अधिकतम 6900 रुपये की एक्ट्रा बचत का मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पुराने स्मार्टफोन की हालत ठीक-ठाक है तो एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है। बता दें, स्मार्टफोन पर दिया जाने वाला एक्सचेंज ऑफर कंपनी द्वारा तय किया जाता है। ऐसे में यह पूरी तरह से पुराने डिवाइस की स्थिति पर निर्भर करता है। Disclaimer: Samsung Galaxy M04 पर दी जाने वाली डील खबर लिखे जाने के दौरान चेक की गई है। हालांकि, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर ऑफर्स में बदलाव होता रहता है। ऐसे में ग्राहकों को अपनी जिम्मेदारी पर ही खरीदारी की सलाह दी जाती है।

