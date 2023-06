टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो का दबदबा, अप्रैल में जोड़े 33 लाख नए ग्राहक

अप्रैल 2023 रिलायंस जियो के लिए धमाकेदार रहा। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने बीते अप्रैल में करीब 33 लाख नए ग्राहक जोड़ कर टेलीकॉम सेक्टर में अपना दबदबा कामयाब रखा है। जियो के बाद एयरटेल ने अपने नेटवर्क में 1.8 लाख नए यूजर्स को जोड़ा है। वहीं वोडोफोन आइडिया ने इस अवधि में करीब 29.9 लाख ग्राहक खो दिए।

Reliance Jio added 33 lakh new customers in April 2023: TRAI

नई दिल्ली, टेक डेस्क। रिलायंस जियो और एयरटेल ने इस साल अप्रैल महीने करीब 35 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। वहीं, वोडाफोन-आइडिया को इस अवधि में करीब 29.9 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नए ग्राहक जोड़ने के मामले में रिलायंस जियो आगे रहा है। यह जानकारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के अप्रैल 2023 महीने के टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के आंकड़े जारी करने के बाद समाने आई है। जियो बना नए ग्राहकों की पसंद रिलायंस जियो ने अप्रैल महीने में 33 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं, 1.8 लाख ग्राहकों के साथ एयरटेल दूसरे नंबर पर रहा। ट्राई की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो के कुल ग्राहकों की संख्या 44.19 करोड़ है। वहीं एयरटेल का 24.43 करोड़, वोडाफोन आइडिया का 12.35 करोड़, बीएसएनएल का 2.5 करोड़ और एट्रिया कन्वर्जेंस का 20.1 लाख यूजर बेस है। अप्रैल में वोडाफोन आइडियो को बड़ा नुकसान ट्राई की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल महीने में वोडाफोन को भारी नुकसान हुआ है। करीब 29.9 लाख ग्राहकों ने वोडाफोन आइडिया को छोड़ दूसरे नेटवर्क में स्विच कर लिया। इसके साथ ही ट्राई ने बताया कि अप्रैल महीने के अंत में भारत के मोबाइल यूजर बेस में 0.07 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही कुल वायरलेस टेलीडेंसिटी में भी मामूली गिरावट के साथ 82.34 प्रतिशत पर आ गया। मार्च में यह 82.46 प्रतिशत था। बढ़ रही है ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या ट्राई की रिपोर्ट से सामने आया है कि देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 85 करोड़ हो गई है। इसमें मार्च के मुकाबले 0.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वायरलाइन सेगमेंट में, अप्रैल 2023 में कुल ग्राहकों में 3.44 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। रिलायंस जियो ने अप्रैल में 3 लाख लैंडलाइन यूजर्स जोड़े, जिससे उसका लैंडलाइन यूजर बेस बढ़कर 94.1लाख का हो गया है। वहीं एयरटेल ने 1 लाख नए यूजर जोड़े, जिससे उसका लैंडलाइन यूजर बेस लगभग 72.5 लाख हो गया है। वहीं सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने अप्रैल में लगभग 94,492 वायरलाइन यूजर्स खोए और उसका यूजरबेस अब 70.1 लाख का रह गया है।

Edited By: Subhash Gariya