Redmi Watch 3 Active को किया गया पेश, 100 से अधिक स्पोर्ट मोड के साथ मिलेगा 12 दिन का जबरदस्त बैटरी बैकअप

Redmi Watch 3 Active में ब्लड ऑक्सीजन लेवल सेंसर और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे कई हेल्थ मॉनिटर भी मिलेंगे। रेडमी वॉच 3 एक्टिव स्लीप मॉनिटरिंग तकनीक के साथ आएगी। ये स्मार्टवॉ 289mAh बैटरी द्वारा संचालित होगी। ये ब्लैक और ग्रे कलर में उपलब्ध होगी। हालांकि यूजर इसे हरे और पीले रंग की स्ट्रैप में खरीद सकेंगे। आइए कंपनी के इस नए प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं।

Redmi Watch 3 Active Officially Unveiled features specifications sport mode and more information

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Redmi Watch 3 Active को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी है। कंपनी ने अपनी इस स्मार्टवॉच को ग्लोबली अनवील कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इस स्मार्टवॉच में 1.83 इंच का आयताकार एलसीडी डिस्प्ले होगा जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 240×280 पिक्सल होने वाला है। ये ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी सपोर्ट और कई हेल्थ सूट और वॉच फेस के साथ आएगी। कंपनी का दावा है कि ये वॉच पहनने योग्य सामान्य उपयोग के तहत 12 दिनों तक की बैटरी लाइफ और भारी उपयोग के तहत आठ दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है। प्रोडेक्ट पेज के अनुसार Redmi Watch 3 Active दो रंग विकल्पों - ब्लैक और ग्रे में उपलब्ध होगी। हालांकि, यूजर इसे हरे और पीले रंग की स्ट्रैप में खरीद सकेंगे। आइए, कंपनी के इस नए प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। Redmi Watch 3 Active के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Redmi Watch 3 Active में 240×280 पिक्सल रेजोल्यूशन और 450 निट्स तक एडजस्टेबल ब्राइटनेस के साथ 1.83-इंच एलसीडी डिस्प्ले होगा और ये ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करेगी। इसे 100 से अधिक स्पोर्ट मोड के साथ पेश किया जाएगा। इनमें आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, आउटडोर साइक्लिंग, वॉकिंग, ट्रैकिंग और ट्रेल रन जैसे फीचर्स शामिल हैं। Redmi Watch 3 Active सेहत का रखेगी ख्याल इसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल सेंसर और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे कई हेल्थ मॉनिटर भी मिलेंगे। रेडमी वॉच 3 एक्टिव स्लीप मॉनिटरिंग तकनीक के साथ आएगी। ये स्मार्टवॉ 289mAh बैटरी द्वारा संचालित होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये सामान्य उपयोग के साथ 12 दिनों तक और भारी उपयोग के साथ 8 दिनों तक की बैटरी लाइफ प्रदान करने में सक्षम होने वाली है। आपको बता दें कि ये वॉच मैग्नेटिक चार्जर को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, ये स्मार्टवॉच 5ATM वॉटर रेसिस्टेंस प्रदान करती है। रेडमी वॉच 3 एक्टिव एंड्रॉइड 6.0 या आईओएस 12 और उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले उपकरणों के साथ संगत होगी। इस स्मार्टवॉच की माप 46.94 x 38.88 x 10.94 मिमी और वजन में लगभग 41.67 ग्राम होने वाली है। इस घड़ी के अन्य मुख्य आकर्षण माइक्रोफोन और स्पीकर हैं। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, उम्मीद है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

Edited By: Rammohan Mishra