Redmi का 108MP कैमरा वाला 5G फोन आज होगा लॉन्च, स्नैपड्रैगन चिपसेट और बड़ी बैटरी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi आज यानी 6 जनवरी को भारत में अपना नया 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Redmi Note 15 5G के नाम से पेश करने जा रही है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले Xiaomi ने डिवाइस के कई खास फीचर्स का खुलासा पहले ही कर दिया है।ये डिवाइस भारत सुबह 11 बजे IST पर लॉन्च होगा। न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि कंपनी आज नया Redmi Pad 2 Pro भी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी पूरे देश के दर्शकों के लिए इवेंट की लाइवस्ट्रीमिंग भी करेगी। चलिए लॉन्च से पहले ही फोन के फीचर्स और संभावित कीमत जान लेते हैं।

Redmi Note 15 5G के संभावित फीचर्स Redmi Note 15 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला 6.77-इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। Redmi का कहना है कि डिवाइस में आपको 3,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है, जिससे यह आउटडोर इस्तेमाल के लिए बेस्ट फोन में से एक है। डिस्प्ले Hydro Touch 2.0 को भी सपोर्ट करेगी और TÜV ट्रिपल आई केयर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी के लिए डिवाइस में खास धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 रेटिंग भी मिलेगी। इसका मतलब है कि यह हल्की बारिश और छींटों को आसानी से झेल सकता है।

मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर Redmi के इस डिवाइस में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। डिवाइस 48 महीने तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस ऑफर करने वाला है, जिससे यह डिवाइस मिड-रेंज सेगमेंट में एक लॉन्ग-टर्म ऑप्शन बन सकता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 मिलेगा। हैंडसेट में पीछे की तरफ एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा।