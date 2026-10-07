6,000 mAh बैटरी वाले Redmi के नए 5G फोन की सेल शुरू, MediaTek प्रोसेसर और 6.9-इंच डिस्प्ले भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रेडमी ने कुछ वक्त पहले अपना सस्ता 5G फोन लॉन्च किया था जिसे Redmi 17C 5G के नाम से पेश किया गया। वहीं, आज यानी 7 अक्टूबर से इस फोन की सेल शुरू हो गई है। डिवाइस में 120Hz तक का अडैप्टिवसिंक रिफ्रेश रेट वाली 6.9-इंच की डिस्प्ले मिल रही है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 6GB तक RAM भी मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी कीमत जान लें...

Redmi 17C 5G की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो भारत में Redmi 17C 5G के बेस वैरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है जिसमें आपको 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोन 6GB RAM वैरिएंट में भी खरीदने के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है।

डिवाइस को आप कॉफी ब्रू, डार्क नाइट और पर्पल डॉन कलर में खरीद सकते हैं। डिवाइस को Xiaomi India की वेबसाइट, Amazon और देश भर में Xiaomi के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। Redmi 17C 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.9-इंच की HD+ LCD डिस्प्ले मिल रही है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। साथ ही फोन में 810 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल रही है। धूल और पानी के छींटों से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिल रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिल रहा है।

डिवाइस में Mali-G57 MC2 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल रही है। फोन में वर्चुअल RAM को 6GB तक बढ़ाने और माइक्रो-SD कार्ड के जरिए स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाने का ऑप्शन भी मिल रहा है।