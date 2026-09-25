6,000mAh बैटरी वाला Redmi का नया किफायती 5G फोन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 50MP का रियर कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi 17C 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। यह कंपनी के Redmi 17 लाइनअप के तहत लॉन्च किया जाएगा। कंपनी Redmi 17 5G को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। इस फोन के इंडिया लॉन्च को कन्फर्म करते हुए शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने कुछ झलकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं। रेडमी का यह फोन काफी हद तक अगस्त में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए स्मार्टफोन जैसा होगा। इस फोन के इंडिया लॉन्च के साथ-साथ Redmi 17C 5G के कलर ऑप्शन की डिटेल भी शेयर की है।

Redmi 17C 5G इंडिया लॉन्च डेट Xiaomi ने एलान किया है कि Redmi 17C 5G स्मार्टफोन को 1 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च का पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जिसकी टैग लाइन "MainCharacterEnergy" है। इसके साथ ही पोस्ट में अपकमिंग स्मार्टफोन के रियर पैनल का डिजाइन भी देखनेको मिला है।

Turn heads, grab the spotlight, and unleash your inner star.



Bring home the all-new #REDMI17C 5G with pure #MainCharacterEnergy.



Launching on 1st October, 2026. Stay Tuned.

Know More: https://t.co/he8Loj3BHR pic.twitter.com/yXzcaBPXKz — Redmi India (@RedmiIndia) September 25, 2026 Redmi 17C 5G स्मार्टफोन में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल फोन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस होगा। इस फोन में दो वर्टिकली अरेंज कैमरा लेंस मिलेंगे, जिसके साथ LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। रेडमी ब्रांड का यह फोन तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही फोन के फ्रंट में वाटरड्रॉप स्टायल नॉच भी देखने को मिलेगी। Redmi 17C 5G की संभावित खूबियां Redmi 17C 5G स्मार्टफोन को कंपनी अगस्त में सिंगापुर में लॉन्च कर चुकी है। इस फोन को 4जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ SGD 279 (करीब 20,900 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। इस फोन को ब्लैक, ब्राउन और पर्पल कलर में मार्केट में उतारा गया गया है।

Redmi 17C 5G स्मार्टफोन को 6.9-इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और ब्राइटनेस 810 निट्स की है। रेडमी का यह फोन 6nm MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 4GB की रैम और 128GB तक की स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज बढ़ाने के लिए फोन में microSD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है।