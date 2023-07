Redmi 12C: MRP से 7900 रुपये के डिस्काउंट में मिल रहा शाओमी का बजट फोन, दमदार बैटरी और कैमरा से है लैस

Redmi 12C Bumper Discount Offer बजट नहीं बन पा रहा है और पुराना डिवाइस बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है तो एक नए डिवाइस को खरीद सकते हैं। आप Realme C33 पर एक धमाकेदार डील का फायदा उठा सकते हैं। स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा इसमें आपको बढ़िया प्रोसेसर और बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। (फोटो- जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है और आप उससे बोर हो गए हैं तो आपके लिए एक बेहतरी डील लेकर आये हैं। आप कम दाम में इंडिया की पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी Redmi के एक बढ़िया स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अच्छी बात ये है कि शाओमी का स्मार्टफोन आपके लिए एक शानदार डील के साथ लाया गया है। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो शाओमी के डिवाइस पर मिलने वाली मालामाल डील का फायदा उठा सकते हैं। Redmi 12C पर यहां मिल रही बंपर डिस्काउंट दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर Redmi 12C पर एक डील ऑफर की जा रही है। इस स्मार्टफोन के 4जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं तो Redmi 12C को 39 प्रतिशत के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। डिवाइस की खरीदारी मात्र 8,499 रुपये में की जा सकती है। Redmi 12C पर एक्सचेंज ऑफर Redmi 12C की खरीदारी पुराने डिवाइस को बदले में देकर भी कर सकते हैं। दरअसल फ्लिपकार्ट पर यूजर्स को एक्सचेंज ऑफर के तहत 7,900 रुपये की एक्स्ट्रा बचत का मौका मिल रहा है। यानी अगर आपके पुराने स्मार्टफोन की हालत ठीक है तो आप नए डिवाइस Redmi 12C की खरीदारी मात्र 509 रुपये में कर सकते हैं। Redmi 12C की स्पेसिफिकेशन Redmi 12C में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया है। इस फोन में 6.71 इंच की स्क्रीन से HD+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 MP का मेन बैक कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 2 MP का दूसरा कैमरा फ्लैश के साथ लगा हुआ है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5,000 mAh की बैटरी लगी हुई है। इसके साथ ही फोन में 10 W की फास्ट चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है। इस फोन में 6 GB तक की LPDDR4X RAM (वर्चुअल रैम) दी है। तो वहीं स्टोरेज की बात करें तो इस फोन में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। नोट: Redmi 12C के रेट्स खबर लिखे जाने तक इस हिसाब से लिस्ट हुए हैं। हालांकि, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर ऑफर की कीमत में बदलाव लगातार होता रहता है। ऐसे में ग्राहक अपनी जिम्मदारी और समझ पर ही ऑनलाइन खरीदारी करें।

