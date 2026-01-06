Realme Pad 3 टैबलेट भारत में लॉन्च, 12,200mAh की बैटरी और 2.8K डिस्प्ले से है लैस; इतनी है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme Pad 3 को मंगलवार को भारत में Realme 16 Pro सीरीज के साथ लॉन्च किया गया है। ये नया Android टैबलेट दो कलर ऑप्शन में आता है और इसमें MediaTek Dimensity 7300-Max चिपसेट लगा है। इसमें 8GB रैम और 256GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज है। Realme Pad 3 में 11.61-इंच का पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 2.8K और रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। इसमें 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,200mAh की बैटरी है।

Realme Pad 3 की भारत में कीमत और उपलब्धता Realme Pad 3 की कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 26,999 रुपये (Wi-Fi वर्जन) रखी गई है। 8GB+128GB और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज वाले 5G वेरिएंट की कीमत क्रमशः 29,999 रुपये और 31,999 रुपये है। ये टैबलेट शैंपेन गोल्ड और स्पेस ग्रे कलर में उपलब्ध है।

Realme Pad 3 की सेल 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे IST से Realme वेबसाइट, ऑफिशियल स्टोर और Flipkart पर शुरू होगी। स्पेशल लॉन्च ऑफर के तौर पर, Realme ग्राहकों को 2,000 रुपये का बैंक ऑफर दे रहा है। Realme Pad 3 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Realme Pad 3 Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है और इसमें 1.61-इंच का 2.8K (2,000x2,800 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। डिस्प्ले में 500 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस और 96 प्रतिशत NTSC कलर गैमट मिलने का दावा किया गया है।

ये टैबलेट ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300-Max चिपसेट से लैस है, जो 4nm प्रोसेसर पर बना है, साथ ही इसमें Arm Mali-G615 GPU भी है। इस नए टैबलेट में 8GB रैम है, और यह 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए (2TB तक) बढ़ाया जा सकता है।