8360mAh बैटरी और 8GB रैम के साथ जल्द लॉन्च होगा Realme Pad 2, क्वाड स्पीकर के साथ मिल सकते हैं ये फीचर्स

Realme Pad 2 Specifications and Launch Detail रियलमी बहुत जल्द अपना नया अपकमिंग टैबलेट Realme Pad 2 लॉन्च कर सकता है। रियलमी टैबलेट मीडियाटेक हेलियो G99 SoC के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज से लैस हो सकता है। टैबलेट में 8360mAh की बैटरी दी जा सकती है। टैबलेट में 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर होने की संभावना है। (फोटो-जागरण)

Realme Pad 2 is expected to debut as a successor to the Realme Pad which was launched in 2021.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Realme बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट में Realme Pad 2 पेश करने वाला है। फिलहाल कंपनी Realme Pad 2 पर काम कर रही है और यह इस साल के अंत में Realme Pad का सक्सेजर Realme Pad 2 लॉन्च करेगा। कंपनी ने अभी तक Realme Pad 2 के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले टैबलेट का प्रोसेसर, स्टोरेज, कैमरा और सॉफ्टवेयर की डिटेल सामने आ गई है। Redmi Pad 2 में 33W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8,360mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। Realme Pad 2 की खासियत टैबलेट के लीक हुए डिजाइन रेंडर से पता चलता है कि यह मैटेलिक ग्रे कलर शेड में उपलब्ध होगा। टैबलेट में बैक पैनल पर एक डुअल-कैमरा सेंसर के साथ आने की उम्मीद है। Realme Pad 2 में ऊपर की तरफ एक पावर बटन और दाहिने किनारे पर एक वॉल्यूम बटन भी दिखाया गया है। कथित रियलमी टैबलेट मीडियाटेक हेलियो G99 SoC के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज से लैस हो सकता है। टैबलेट को पावर देने के लिए यूएसबी टाइप-सी के जरिए 33W चार्जिंग सपोर्ट वाली 8,360mAh की बैटरी हो सकती है। इसमें 20-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर होने की संभावना है। Realme Pad 2 एंड्रॉइड 13-आधारित Realme UI 4.0 आउट-ऑफ-द-बॉक्स रन करेगा। इनके अलावा, टैबलेट में कथित तौर पर क्वाड स्पीकर की सुविधा होगी। Realme Pad 2 के फीचर्स Realme Pad 2 के 2021 में लॉन्च हुए Realme Pad के सक्सेजर के रूप में लॉन्च होने की उम्मीद है। टैबलेट में 10.4-इंच WUXGA+ (2,000x1,200 पिक्सल) डिस्प्ले है। यह MediaTek Helio G80 SoC चिपसेट से लैस है, जिसमें 4GB तक रैम और 64GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें अल्ट्रा-वाइड लेंस है जिसका फील्ड-ऑफ-व्यू (FoV) 105 डिग्री है। Realme Pad में 7,100mAh की बैटरी है जो 18W क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह OTG केबल के जरिए रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

Edited By: Anand Pandey