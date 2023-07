Realme C51: 10 हजार से भी कम कीमत में आएगा ये बजट फोन, प्रीमियम डिजाइन के साथ मिलेगा 8GB रैम

Realme C51 आगामी Realme स्मार्टफोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन भी ऑनलाइन सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक Realme C51 की कीमत 10000 रुपये से कम होगी। C51 भारत में दो कलर ऑप्शन- मिंट ग्रीन और कार्बन ब्लैक में लॉन्च होगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक C51 4G में फ्लैट फ्रेम डिजाइन है। फोन में डुअल-टोन रियर पैनल है। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ डुअल-कैमरा सेटअप होगा।

Realme is rumoured to soon launch the C51 as its new budget smartphone under Rs 10,000 in India

