Realme GT 8 Pro भारत में जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर और खास कैमरा सेटअप

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme भारत में जल्द ही अपना नेक्स्ट फ्लैगशिप Realme GT 8 Pro लॉन्च करने वाला है और ब्रांड ने फोन के कई बड़े फीचर्स टीज कर दिए हैं। ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा, जो Realme का पहला फोन होगा इस लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा GT 8 Pro में 2K रेजोल्यूशन AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा जिसमें 7,000 nits पीक ब्राइटनेस मिलेगी। फोन का डिजाइन भी टीज किया गया है, जिसमें रियर पैनल पर नया डिजाइन दिख रहा है। आइए जानते हैं जो बाकी डिटेल।

Realme GT 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स नए टीजर्स के मुताबिक Realme GT 8 Pro में 6.79-इंच QHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट होगा और DCI-P3 और sRGB कलर गैमट का फुल सपोर्ट होगा। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा, जो 16GB LPDDR5X RAM और 1TB UFS स्टोरेज तक सपोर्ट करेगा। डिवाइस में 7,000mAh बैटरी होगी जिसमें 120W फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जिससे पूरा दिन स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगी बिना ज्यादा डाउनटाइम के।

फोटोग्राफी के लिए Realme ने Ricoh के साथ मिलकर काम किया है और इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें OIS के साथ 50MP GR एंटी ग्लेयर मेन सेंसर , 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 200MP टेलीफोटो लेंस होगा जो 120x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करेगा। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा।