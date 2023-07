Realme C53 की आज होने जा रही है पहली सेल, नए Smartphone की बंपर डिस्काउंट के साथ ऐसे कर सकते हैं खरीदारी

Realme C53 First Sale Today Bumper Discount Deal Bank Offers And More दमदार बैटरी और बढ़िया कैमरा क्वालिटी के लिए एक बजट फोन खरीदना चाह रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। रियलमी ने हाल ही में अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Realme C53 लॉन्च किया है। रियलमी के इसी स्मार्टफोन Realme C53 की पहली सेल आज होने जा रही है।