Realme के ये नए ईयरबड्स हुए भारत में लॉन्च, लाइव ट्रांसलेशन का मिलेगा फीचर; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने भारत में Realme 16 Pro सीरीज स्मार्टफोन के साथ Buds Air 8 लॉन्च किए हैं। ये नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन कंपनी के ऑडियो लाइनअप को एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, हाई-क्वालिटी वायरलेस ऑडियो और AI-पावर्ड फीचर्स पर फोकस के साथ बढ़ाते हैं। मिड-रेंज सेगमेंट में आने वाले Buds Air 8 में डुअल ड्राइवर, LHDC 5.0 के लिए सपोर्ट और एडवांस्ड एडैप्टिव ANC हैं। Realme ने लंबी बैटरी लाइफ, गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी परफॉर्मेंस और लाइव ट्रांसलेशन और वॉयस असिस्टेंस जैसे एडिशनल प्रोडक्टिविटी टूल्स को भी हाइलाइट किया है।

Realme Buds Air 8 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Realme Buds Air 8 की कीमत 3,799 रुपये तय की गई है। लॉन्च ऑफर के तहत, बायर्स को 200 रुपये की छूट मिल सकती है, जिससे प्रभावी कीमत 3,599 रुपये हो जाएगी। ये मास्टर ग्रे, मास्टर गोल्ड और मास्टर पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। ये ईयरबड्स Flipkart, Amazon, Realme इंडिया वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे IST से उपलब्ध होंगे।

Realme Buds Air 8 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Realme Buds Air 8 ईयरफोन में 11mm + 6mm डुअल-ड्राइवर सेटअप का इस्तेमाल किया गया है और ये SBC, AAC और LHDC ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करते हैं। इन ईयरबड्स में Hi-Res ऑडियो सर्टिफिकेशन है और ये LHDC 5.0 को सपोर्ट करते हैं, जिसमें 96kHz तक की सैंपलिंग रेट और 1000kbps तक की ट्रांसमिशन स्पीड का दावा किया गया है। कंपनी ने लो-फ्रीक्वेंसी आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए अपना खुद का डेवलप किया हुआ NextBass एल्गोरिदम जोड़ा है। ये ईयरबड्स HRTF-बेस्ड स्पैटियल और डायनामिक ऑडियो प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके 3D स्पैटियल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं।

नॉइज कंट्रोल के लिए, Realme Buds Air 8 55dB तक रियल-टाइम एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) ऑफर करते हैं। इनमें ईयर कैनाल एडैप्टिव ANC शामिल है, जो ईयर शेप और वियरिंग स्टाइल के आधार पर नॉइज कैंसलेशन को एडजस्ट करता है और साथ ही रियल-टाइम एडैप्टिव ANC भी शामिल है जो आसपास के शोर के हिसाब से इंटेंसिटी बदलता है। यूजर्स Realme Link ऐप के जरिए बैलेंस्ड, डीप और माइल्ड नॉइज़ रिडक्शन मोड के बीच स्विच कर सकते हैं।

Realme Buds Air 8 ईयरबड्स में कॉल नॉइज रिडक्शन के लिए छह-माइक्रोफोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर ईयरबड में तीन माइक्रोफोन हैं। इस सेटअप में फीडफॉरवर्ड, फीडबैक और टॉक माइक्रोफोन शामिल हैं ताकि हवा या बारिश की स्थिति में भी कॉल के दौरान आवाज को बेहतर ढंग से सुना जा सके। कनेक्टिविटी के मामले में, ये ईयरफोन ब्लूटूथ 5.4 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी क्लेम्ड इफेक्टिव रेंज 10 मीटर तक है। ये तीन डिवाइस कनेक्शन, PC के साथ क्विक पेयरिंग के लिए स्विफ्ट पेयर को सपोर्ट करते हैं और गेमिंग के लिए 45ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ लो-लेटेंसी मोड ऑफर करते हैं।

Realme Buds Air 8 में AI-बेस्ड फीचर्स भी हैं जैसे AI लाइव ट्रांसलेटर और 30 से ज्यादा भाषाओं के सपोर्ट के साथ फेस-टू-फेस ट्रांसलेशन। ये ईयरबड्स Google Gemini द्वारा पावर्ड AI वॉयस असिस्टेंट 2.0 को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे यूजर्स वेदर अपडेट, जनरल नॉलेज और बेसिक एडवाइस पूछ सकते हैं।

हर Realme Buds Air 8 ईयरबड की बैटरी कैपेसिटी 62mAh और चार्जिंग केस की 530mAh है। कंपनी के मुताबिक, ANC बंद होने और 50 प्रतिशत वॉल्यूम पर AAC ऑडियो के साथ, ये ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर 14 घंटे तक का प्लेबैक और चार्जिंग केस के साथ 58 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं।

Realme Buds Air 8 ईयरबड्स को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग एक घंटा लगता है, जबकि ईयरबड्स और केस को एक साथ चार्ज होने में लगभग दो घंटे लगते हैं। कंपनी का दावा है कि रेगुलर इस्तेमाल के बाद 1,000 चार्जिंग साइकिल के बाद भी ईयरबड्स की बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत बनी रहती है।