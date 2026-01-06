Realme 16 Pro Series भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा और 7,000mAh की बैटरी से है लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने मंगलवार को भारत में Realme 16 Pro+ 5G को Realme 16 Pro 5G के साथ लॉन्च किया। ये नए हैंडसेट जल्द ही देश में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों फोन तीन कलर ऑप्शन में मिलेंगे, जिसमें दो इंडिया-एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन शामिल हैं। Realme 16 Pro सीरीज में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है। Realme 16 Pro 5G में 6.78-इंच का डिस्प्ले है, जबकि Pro+ मॉडल में 6.8-इंच की AMOLED स्क्रीन है।

Realme 16 Pro सीरीज की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Realme 16 Pro 5G की कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले हायर-एंड ऑप्शन की कीमत 33,999 रुपये है। टॉप-ऑफ-द-लाइन कॉन्फिगरेशन, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज है, की कीमत 36,999 रुपये है। कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दे रही है।

दूसरी ओर, भारत में Realme 16 Pro+ 5G की कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 41,999 रुपये तय की गई है। आखिर में, टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। टेक फर्म चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रही है।

ये दोनों नए स्मार्टफोन भारत में 9 जनवरी को Flipkart और Realme ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Realme 16 Pro 5G मास्टर गोल्ड, पेबल ग्रे और इंडिया-एक्सक्लूसिव ऑर्किड पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, जबकि Realme 16 Pro+ 5G मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे और इंडिया-एक्सक्लूसिव कैमेलिया पिंक शेड्स में मिलेगा।

Realme 16 Pro Series के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G डुअल सिम फोन हैं जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड रियलमी UI 7.0 पर चलते हैं। Pro+ मॉडल में 6.8-इंच का 1,280x2,800 पिक्सल AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 6,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स हैं।

वहीं, Realme 16 Pro 5G में थोड़ा छोटा 6.78-इंच का 1,272x2,772 पिक्सल डिस्प्ले है जिसमें 1,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी और Pro+ मॉडल जैसा ही मैक्जिमम रिफ्रेश रेट और कलर गैमट है। Realme 16 Pro+ 5G क्वालकॉम के ऑक्टा कोर 4nm Snapdragon 7 Gen4 चिपसेट से लैस है, जिसमें एक प्राइम कोर, चार परफॉर्मेंस कोर और तीन एफिशिएंसी कोर हैं, जो 2.8GHz की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करते हैं। प्रोसेसर को Adreno 722 GPU के साथ पेयर किया गया है।

दूसरी ओर, Realme 16 Pro 5G ऑक्टा कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Max 5G चिपसेट से लैस है, जिसे Arm Mali G615 GPU के साथ पेयर किया गया है। दोनों हैंडसेट डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आए हैं।

कैमरे की बात करें तो, Realme 16 Pro सीरीज में 200-मेगापिक्सल (f/1.8) का प्राइमरी रियर कैमरा है। Realme 16 Pro 5G में 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा है, जबकि रियलमी 16 Pro+ 5G में 50-मेगापिक्सल (f/2.8) का अल्ट्रावाइड कैमरा है। फ्रंट में, दोनों हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल (f/2.4) के सेल्फी कैमरे हैं। Pro+ मॉडल 60fps तक 4K रेजोल्यूशन वाले वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है।