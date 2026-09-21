Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, चेक करें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition कीमत

Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition स्मार्टफोन का 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 62,999 रुपये की कीमत में लाया गया है। रियलमी का यह फोन फ्लिपकार् और अलग-अलग रिटेल स्टोर पर मैजिक ब्राउन कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा।

यह फोन कलेक्टेबल पैकेजिंग के साथ आएगा, जिसमें हॉग्वॉर्थ थीम लिमिटेड एडिशन गिफ्टिंग बॉक्स दिया गया है। इसमें हॉगवर्ट्स का एक्सेप्टेंस लेटर, ट्रेन टिकट, हॉगवर्ट्स के चिन्ह वाले बुकमार्क, कैरेक्टर्स पोस्टकार्ड, हॉगवर्ट्स लोगो वाला फोन केस और एक फोन पिन शामिल हैं।

Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition स्पेसिफिकेशन्स Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition स्मार्टफोन को ब्राउन लेदर फिनिश के साथ पेश किया गया है, जिसमें अर्गाइल-टेक्चर रियर पैनल दिया गया है। फोन के रियर पैनल में Hogwarts के लोगों के साथ Harry Potter लिखा हुआ है। इस फोन के कैमरा का डिजाइन Hedwig से प्रेरित है। इसके साथ ही यूजर्स को फोन के आईकन में भी 3डी हैरीपॉर्टर के चिन्हों की झलक दिखाई देगी। इसमें Hogwarts-थीम के वालपेपर भी मिलते हैं, जिन्हें यूजर्स अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition के सभी स्पेसिफिकेशन्स ऑरिजनल वेरिएंट जैसे ही हैं।