नई दिल्ली, टेक डेस्क। रियलमी ने हाल ही में भारत में रियलमी 11 सीरीज के फोन - रियलमी 11 प्रो 5जी और रियलमी 11 प्रो+ 5जी की घोषणा की थी। कंपनी ने Realme 11 Pro+ 5G की सेल तारीख की घोषणा कर दी है। फीचर्स की बात करें तो हैंडसेट में 200MP का प्राइमरी सेंसर, MediaTek Dimesity 7050 चिपसेट और SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। आइए आपको सेल के बारे में डिटेल से बताते हैं।

रियलमी 11 प्रो+ 5जी की पहली बिक्री 15 जून को दोपहर से realme.com, Flipkart.com और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी। खरीदारों को बैंक ऑफर्स के साथ 2,000 रुपये की छूट या एक्सचेंज पर 2,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

कंपनी यूजर्स को रियलमी 11 प्रो+ (8जीबी+256जीबी) पर 6 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी दे रही है और रियलमी 11 प्रो+ (12जीबी+256जीबी) पर फ्लिपकार्ट और रियलमी डॉट कॉम पर 12 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी दे रही है।

The day we've been waiting for is finally here!

The sale of the #realme11ProPlus5G, starting at 25,999* goes live today. Get your hands on the breathtaking design today. #200MPzoomToTheNextLevel@Flipkart

Know more: https://t.co/uyl4sFlwcF pic.twitter.com/ozE9Q3dOoy— realme (@realmeIndia) June 15, 2023