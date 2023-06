2026 तक देश में होंगे 120 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, ऐप इकोनॉमी को मिलेगी मजबूती : राजीव चंद्रशेखर

ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईटी और इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में 2026 तक 120 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे जिनसे भारत की ऐप इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर आईटी एआई क्वांटम कंप्यूटिंग और कंज्यूमर इंटरनेट के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि साल 2026 तक भारत में 120 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे, जो देश की ऐप इकोनॉमी को रफ्तार देंगे। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) के आयोजित कार्यक्रम में राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि निश्चित रूप से आज हम दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड लोकतंत्र हैं। साल 2026 तक हम दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला देश होंगे। मौजूदा समय में भारत में करीब 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। राजीव चंद्रशेखर ने इस दौरान बताया कि उन्हें उम्मीद है 2026 तक देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। वे आगे बताते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल जीडीपी का 20 प्रतिशत होगी, जबकि 2014 में यह मात्र 4 प्रतिशत थी। मजबूत हो रही डिजिटल इकोनॉमी BIF के इवेंट को संबोधित करते हुए राजीव चंद्रशेखर कहते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर डिजाइन हो या ब्लॉकचेन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंज्यूमर इंटरनेट हर डिजिटल स्पेस में भारतीय ध्वज लगाया रहा है। यह संकेत देता है कि देश की डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हो रही है। सरकार का लक्ष्य देश में 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। बीआईएफ के चेयरमेन और टेलीकॉम के पूर्व सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि भारत मुख्य रूप से आईसीटी उत्पादों का निर्यात करता रहा है। लेकिन सरकार के प्रयासों से अब यह हार्डवेयर निर्यातक बन गया है। फिलहाल देश की ऐप इकोनॉमी को सॉफ्ट टच रेगुलेशन की जरूरत है। सुंदरराजन आगे कहते हैं कि अगले कुछ सालों भारत में स्मार्टफोन की पहुंच एक अरब पहुंचने की संभावना है। बीआईएफ और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) की संयुक्त रूप से किए निष्कर्ष से पता चलता है कि यूजर्स 2030 तक ऐप्स पर 800 अरब डॉलर खर्च करेंगे। ICRIER की वरिष्ठ विजिटिंग प्रोफेसर रेखा जैन ने इस इवेंट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 6600 अरब डॉलर की होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ऐप पर खर्च जीडीपी का लगभग 12 प्रतिशत होने की संभावना है।

Edited By: Subhash Gariya