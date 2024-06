राजीव चंद्रशेखर का Elon Musk पर तंज, ... तो टेस्ला भी हो सकती है हैक

दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग-अलग पोस्ट के साथ लार्ज लैग्वेंज मॉडल और एआई को लेकर अपनी बात रखी है।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लेकर अपना मत रखते हुए चंद्रशेखर लिखते हैं कि एलएलएम का "बकवास कंटेंट" उन मॉडलों से आता है जिन्हें ऐसी सामग्री/डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है जो बेहतर इस्तेमाल के लिए क्वालिटी की गारंटी नहीं देते हैं।

यही वजह है कि कई स्थितियों में अरबों डॉलर के जेमिनी/चैटजीपीटी को बकवास करते पाया गया है। जो कि शर्मनाक दृश्य होते हैं।

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में राजीव चंद्रशेखर ने मस्क के ईवीएम को लेकर किए हालिया पोस्ट पर अपनी बात रखी है। राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं एलन मस्क का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वे असल में इस बात को लेकर गलत हैं कि कुछ भी हैक किया जा सकता है।

#WATCH | On his interaction with Elon Musk on EVMs, BJP leader Rajeev Chandrasekhar says, "While I respect Elon Musk and what he has achieved. I think he is factually incorrect in saying that anything can be hacked. A calculator or a toaster cannot be hacked. Therefore, there is… pic.twitter.com/gn14Hjz3pc— ANI (@ANI) June 17, 2024