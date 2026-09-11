10,000mAh और 9,000mAh की बैटरी दो नए फोन की सेल भारत में शुरू, Snapdragon प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco X8 और Poco X8 Power की सेल भारत में शुरू कर दी गई है। 4 सितंबर को लॉन्च हुए ये स्मार्टफोन्स मिड-रेंज हार्डवेयर से लैस हैं और कई कलर्स में मिल रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में भारी कैपेसिटी वाली बैटरी दी गई है। Poco X8 में 9,000mAh की बैटरी है, जबकि Poco X8 Power में 10,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। दोनों डिवाइसेज में 50-मेगापिक्सल के रियर कैमरे दिए गए हैं और ये Qualcomm के Snapdragon 6 सीरीज प्रोसेसर्स पर रन करते हैं।

Poco X8 और Poco X8 Power की भारत में कीमत और सेल ऑफर्स Poco X8 और Poco X8 Power आज यानी 11 सितंबर से दोपहर 12:00 बजे से एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart पर उपलब्ध हो गए हैं। Poco X8 तीन वेरिएंट्स- 6GB + 128GB, 8GB + 128GB और 8GB + 256GB में मिल रहे हैं, जिनकी कीमतें क्रमशः 29,999 रुपये, 32,999 रुपये और 35,999 रुपये हैं। Poco X8 Power दो वेरिएंट्स- 8GB + 128GB और 8GB + 256GB में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें क्रमशः 35,999 रुपये और 38,999 रुपये हैं। Poco X8 को ब्लैक, फायरी ऑरेंज और फ्रॉस्ट व्हाइट कलर्स में पेश किया गया है, जबकि Poco X8 Power येलो और ब्लैक शेड्स में बिक्री के लिए मौजूद है।

लॉन्च ऑफर के हिस्से के तौर पर बायर्स को 2,000 रुपये का डिस्काउंट और साथ में बैंक ऑफर या एक्सचेंज बोनस के तौर पर 1,000 रुपये की छूट मिल सकती है। Poco का दावा है कि इससे इफेक्टिव शुरुआती लॉन्च प्राइस Poco X8 के लिए 26,999 रुपये और Poco X8 Power के लिए 32,999 रुपये तक आ जाएगी। ये स्मार्टफोन्स 12 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी मिल रहे हैं, जो Poco X8 के लिए 2,250 रुपये प्रति माह और Poco X8 Power के लिए 2,750 रुपये प्रति माह से शुरू होती है।

Poco X8 और Poco X8 Power के स्पेसिफिकेशन्स Poco X8 और Poco X8 Power दोनों में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.83-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। Poco का दावा है कि ये डिस्प्ले HDR10+ और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं और गेमिंग के लिए 3,200Hz का टच सैंपलिंग रेट ऑफर करते हैं। डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए इन फोन्स को IP66, IP68 और IP69K रेटिंग मिली है। दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, डुअल स्टैंडबाय सपोर्ट है और ये Android 16 पर बेस्ड Xiaomi के HyperOS 3 पर चलते हैं।

Poco X8 में Qualcomm का 4nm Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Poco X8 Power को 4nm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर से लैस किया गया है। Poco X8 में LPDDR4X रैम दी गई है, जबकि Poco X8 Power में तेज LPDDR5X रैम मिलती है। दोनों डिवाइसेज में UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिलती है।