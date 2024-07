PM Narendra Modi ने अब X पर बनाया नया रिकॉर्ड, 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले नेता बने

यूट्यूब- 24.9 मिलियन

PM Modi becomes most followed world leader on X, crosses 100 million followers

Read @ANI Story | https://t.co/NZzgWRnfmN#PMModi #socialmedia #RahulGandhi pic.twitter.com/eqB5HZydw6— ANI Digital (@ani_digital) July 14, 2024