पीएम मोदी ने एपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से की मुलाकात, भारत के साथ एआई और प्रौद्योगिकी सहयोग पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। वाशिंगटन की अपनी यात्रा के अंतिम दिन, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख अमेरिकी और भारतीय प्रौद्योगिकी अधिकारियों, जैसे एपल से टिम कुक, Google से सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट से सत्या नडेला के साथ बैठकें कीं। इन चर्चाओं में, मोदी ने भारत में निवेश करने वाली वैश्विक कंपनियों के महत्व पर जोर दिया और उन्हें "मेक इन इंडिया" पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी सहित भारतीय तकनीकी नेता भी उपस्थित थे।

पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए गूगल और अल्फाबेट के सीईओ पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण फंड में 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए पीएम मोदी का दृष्टिकोण अन्य देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पिचाई ने कहा, "अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात थी।

हमने प्रधानमंत्री के साथ साझा किया कि Google भारत के डिजिटलीकरण कोष में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है।" पिचाई ने आगे कहा, "हम आज उत्साहित हैं कि हम GIFT सिटी गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं।"

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला, जिन्होंने अमेरिका में प्रधान मंत्री से मुलाकात की, ने उनके साथ कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की और एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है।

