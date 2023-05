नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google 10 मई से माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में अपने एनुअल डेवलपर सम्मेलन - Google I/O 2023 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गूगल इवेंट में Pixel 7a के अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है।

कंपनी इवेंट में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन गूगल पिक्सल फोल्ड को पेश कर सकती है। फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर एक बैनर के माध्यम से 11 मई को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की गई है। फोन को स्नो व्हाइट कलर में टीज किया गया है। Google Pixel 7a को तीन कलर चारकोल, ब्लू और स्नो में पेश किया जा सकता है।

भारत में इसकी उपलब्धता की पुष्टि करते हुए, प्रचार बैनर में अब Pixel 7a की इमेज फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। पिक्सल हैंडसेट 11 मई को लॉन्च होगा। तस्वीर के मुताबिक, फोन का डिजाइन पिक्सल 7 सीरीज जैसा ही लगता है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर शेयर किए गए आगामी फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक Google Pixel 7a को $ 499 (40,000 रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन को Tensor G2 SoC प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फोन 8GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 3.1 इनबिल्ट स्टोरेज के साथ पेश हो सकता है। डिवाइस में 6.1 की फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले मिल सकता है।

