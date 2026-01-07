Oppo कल लॉन्च करेगा तीन नए 5G फोन, पहले ही सामने आ गई कीमत; फीचर्स भी देख लें  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो कल यानी 8 जनवरी को अपने तीन नए 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Reno 15 सीरीज के तहत पेश करेगी। इस सीरीज में Oppo Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini को पेश किया जा सकता है। तीनों डिवाइस दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। इन डिवाइस को आप Flipkart और Amazon से खरीद पाएंगे।

हालांकि देश में तीनों डिवाइस के लॉन्च से पहले ही इनकी कीमतें स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑनलाइन सामने आ गई हैं। इसके अलावा, टेक फर्म ने Oppo Reno 15 सीरीज के भारतीय वेरिएंट की बैटरी कैपेसिटी और चिपसेट का खुद ही खुलासा कर दिया है। चलिए पहले कीमत जान लेते हैं।

Oppo Reno 15 सीरीज की संभावित कीमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिप्सटर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने आने वाले तीन Oppo Reno 15 सीरीज फोन की कीमतें और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन को शेयर किया है। पोस्ट के मुताबिक Reno 15 की भारत में कीमत बेस 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए लगभग 46 हजार और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 50 हजार रुपये से कम और टॉप-ऑफ-द-लाइन ऑप्शन, जिसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज होगी उसकी कीमत 54 हजार रुपये के आसपास होने की उम्मीद है।

Oppo Reno 15 Pro Mini की भारत में कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रमशः लगभग 60 हजार और 65 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। Reno 15 Pro को इन्हीं स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जाएगा जहां पहला वेरिएंट लगभग 68 हजार और दूसरा वेरिएंट 73 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर आ सकता है।

Oppo Reno 15 सीरीज के फीचर्स Oppo ने Reno 15 सीरीज के लिए Flipkart और Amazon पर अपने लैंडिंग पेज को भी लॉन्च से पहले ही अपडेट कर दिया है। इस पेज पर अब न्यू सीरीज के आने वाले डिवाइस का कुछ फीचर्स का खुलासा किया गया है। Oppo Reno 15 सीरीज के भारतीय वेरिएंट में MediaTek 8450 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो एक 4nm बेस्ड प्रोसेसर होने वाला है। इसमें गेमिंग के दौरान बेहतर सिग्नल रिसेप्शन के लिए AI गेमिंग एंटीना सिस्टम एक्सेलेरेशन भी देखने को मिलने वाला है।