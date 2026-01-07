एक होंगी तीन बड़ी कंपनियां, अब Oppo के सब-ब्रांड के तौर काम करेंगे Realme और OnePlus

Language
    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:04 PM (IST)

    Oneplus और Realme, Oppo के सब-ब्रांड बनने जा रहे हैं। Photo- Gemini AI.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दो जाने-माने स्मार्टफोन ब्रांड, Realme और OnePlus, कथित तौर पर एक बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं। अब ये दोनों कंपनियां Oppo के सब-ब्रांड के तौर पर काम करेंगी। ये कदम Oppo की अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को आसान बनाने और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। भले ही Realme और OnePlus एक ही पैरेंट कंपनी के तहत होंगे, लेकिन वे अलग-अलग मार्केट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहेंगे और अलग-अलग तरह के यूजर्स को टारगेट करेंगे।

    Leifeng.com के मुताबिक, Realme के फाउंडर और CEO स्काई ली (Sky Li), Realme और OnePlus समेत Oppo के सभी सब-ब्रांड्स को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस बीच, ली जी (Li Jie) अपनी मौजूदा भूमिका में OnePlus चीन के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहेंगे। Oppo का मानना है कि भूमिकाओं को साफ तौर पर तय करने से अंदरूनी कन्फ्यूजन कम होगा, काम में ओवरलैपिंग नहीं होगी और हर ब्रांड को अपनी योजनाओं को ज्यादा असरदार तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

    Realme की आफ्टर-सेल्स सर्विस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। Realme अब Oppo के आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क का पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। Realme के प्रोडक्ट्स अपने तय शेड्यूल पर लॉन्च किए जाएंगे।

    बिजनेस के नजरिए से, यह कदम सही लगता है। Realme और OnePlus के Oppo के तहत काम करने से, रिसर्च और डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स और आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए तीन अलग-अलग टीमों की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है कि Oppo सर्विस नेटवर्क और इंजीनियरिंग रिसोर्स को मर्ज करेगा। इससे कंपनी को लागत कम करने और ग्लोबल मेमोरी चिप की कमी जैसी मौजूदा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी।

    हालांकि, यूजर के नजरिए से, ये बदलाव पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पहले, OnePlus ने OxygenOS को Oppo के ColorOS के करीब लाया था। अब, Realme UI के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इससे ये चिंता बढ़ जाती है कि तीनों ब्रांड बहुत ज्यादा एक जैसे लगने लगेंगे, जिससे उनमें कम अंतर रह जाएगा। भले ही यूजर्स को अलग-अलग ब्रांड के नाम दिखें, लेकिन अनुभव लगभग एक जैसा महसूस हो सकता है।

