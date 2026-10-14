भारत में आया ColorOS 17: Oppo, OnePlus और Realme फोन्स में मिलेंगे ये कमाल फीचर्स, देखें आपके फोन को कब मिलेगा अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कंपनी ने एलान किया है कि मंगलवार को भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में Oppo के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के तौर पर ColorOS 17 लॉन्च कर दिया गया है। चुनिंदा Oppo डिवाइसेज के अलावा, Android 17 पर बेस्ड ये अपडेट OnePlus और Realme के कुछ स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर भी रोल आउट किया जाएगा, जैसा कि दोनों कंपनियों ने इस साल की शुरुआत में ही कन्फर्म किया था। नया ColorOS 17 अपडेट सबसे पहले सितंबर में चीन में लॉन्च हुआ था। ये अपडेट कम्पैटिबल फोन्स और टैबलेट्स पर Oppo का नया 'Living Flow Design' लेकर आता है। Oppo, Realme और OnePlus ने उन कम्पैटिबल डिवाइसेज की लिस्ट और रिलीज शेड्यूल का भी एलान कर दिया है जिन्हें जल्द ही ये Android 17-बेस्ड ColorOS 17 अपडेट मिलेगा।

ColorOS 17 के फीचर्स और बदलाव Oppo ने बताया कि ColorOS 17 का अपडेट कम्पैटिबल Oppo, OnePlus और Realme डिवाइसेज को लेटेस्ट Android 17 पर अपग्रेड कर देगा। नया सॉफ्टवेयर 'Living Flow Design' के साथ आता है, जिसमें Oppo का Luminous Effect, Fluid Motion और Flexible Feedback शामिल हैं। इसका 'Luminous Effect' एलिमेंट यूजर इंटरफेस (UI) में ज्यादा ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट विजुअल्स जोड़ता है, साथ ही इसमें एक रिफाइंड डायनामिक लाइटिंग इफेक्ट दिया गया है जो यूजर का ध्यान खींचने में मदद करता है।

वहीं, 'Fluid Motion' एलिमेंट इंटरफेस के अलग-अलग फीचर्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आसानी से मूव, मर्ज और ट्रांसफॉर्म होने की सुविधा देता है। कंपनी का दावा है कि इससे पूरे UI में एक स्मूद कंटीन्यूटी का अहसास मिलता है। दूसरी तरफ, 'Flexible Feedback' एलिमेंट सिस्टम UI के अंदर टच के लिए वैसा ही रिस्पॉन्स देने का दावा करता है। इसकी मदद से बटन्स, टूलबार्स और बाकी इंटरएक्टिव फीचर्स टैप करने पर साफ तौर पर दबते, खिंचते और वापस रिबाउंड होते दिखाई देते हैं। दावा है कि इससे यूजर्स को एक ज्यादा इंटरएक्टिव और टैक्टाइल एक्सपीरियंस मिलता है।

Oppo का यह Android 17-बेस्ड ColorOS 17 अपडेट कम्पैटिबल डिवाइसेज में कई परफॉर्मेंस सुधार भी लाता है। इसमें 'Unified Rendering Architecture' पेश किया गया है, जो अपडेटेड Luminous Rendering Engine पर बना है। ये अलग-अलग रेंडरिंग प्रोसेस को एक सिंगल पाइपलाइन में जोड़ देता है। दावा है कि ये नया आर्किटेक्चर बेहतर विजुअल इफेक्ट्स और UI ट्रांजिशन्स देने में कैपेबल है। इसके अलावा, ये आर्किटेक्चर फालतू रेंडरिंग ऑपरेशन्स को कम करके बेहतर एफिशिएंसी ऑफर करता है।

कंपनी का कहना है कि यूनिफाइड रेंडरिंग आर्किटेक्चर रेंडरिंग लोड को 30 परसेंट तक कम करने में सक्षम है। इसके ऊपर, Android 16-बेस्ड ColorOS 16 वर्जन की तुलना में रेंडरिंग के लिए रैम के इस्तेमाल को 25 परसेंट तक कम करने का दावा किया गया है। साथ ही, इससे सिस्टम पर लोड चाहे जितना भी हो, इंटरैक्शन काफी स्मूद बना रहता है।

इसके अलावा, ColorOS 17 में Laminar Flow Engine का अपग्रेडेड वर्जन मिलता है। ये कंपनी का लेटेस्ट रिसोर्स शेड्यूलिंग सिस्टम है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये सिस्टम-लेवल रिस्पॉन्सिवनेस को बेहतर बनाता है। ये रिसोर्स शेड्यूलिंग सिस्टम Oppo के Adaptive Scheduling Architecture पर तैयार किया गया है। दावा है कि ये एप लॉन्च स्टेबिलिटी को 55 परसेंट तक और गैलरी थंबनेल लोडिंग को 50 परसेंट तक बेहतर कर देता है।