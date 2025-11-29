Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट हुआ भारत में लॉन्च, 8 दिसंबर को होगी सेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 अब भारत में एक नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। हैंडसेट को इस महीने की शुरुआत में देश में दो कलर ऑप्शन- स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे में लॉन्च किया गया था। Oppo Find X9 MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर चलता है, साथ ही इसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज है। इसमें हैसलब्लैड-ट्यून्ड रियर कैमरा यूनिट है जिसमें तीन 50-मेगापिक्सल सेंसर और एक 32-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। फोन में 7,025mAh की बैटरी है जो वायर्ड और वायरलेस फास्ट चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है।

भारत में Oppo Find X9 की कीमत और उपलब्धता कंपनी ने शुक्रवार को भारत में Oppo Find X9 के नए वेलवेट रेड कलर वेरिएंट के लॉन्च की घोषणा की। इसकी कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए 74,999 रुपये है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत दूसरे कलर ऑप्शन के बराबर है। नया कलर ऑप्शन भारत में 8 दिसंबर से ओप्पो इंडिया ई-स्टोर, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

लॉन्च ऑफर की बात करें तो कस्टमर्स बैंक डिस्काउंट का फायदा उठाकर Oppo Find X9 को 67,499 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर खरीद पाएंगे। नया वेलवेट रेड कलर वेरिएंट स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा, जो 18 नवंबर को फोन के लॉन्च के बाद से भारत में उपलब्ध हैं।

Oppo Find X9 के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है और ये सिर्फ स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Oppo Find X9 के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X9 एंड्रॉयड 16-बेस्ड ColorOS 16.0 पर चलता है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.59-इंच (1,256 x 2,760 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। फोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ 16GB तक RAM और मैक्सिमम 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है।