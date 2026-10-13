Oppo Find X10 सीरीज भारत में 22 अक्टूबर को होगी लॉन्च, मिलेगा 200MP + 200MP + 200MP कैमरा सेटअप

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने आखिरकार भारत में अपने Find X10 सीरीज स्मार्टफोन के लॉन्च की डेट तय कर दी है। ये लॉन्च 22 अक्टूबर को शाम 4:45 बजे (IST) होगा। ये लॉन्च 21 अक्टूबर को स्पेन में Find X10 सीरीज के ग्लोबल लॉन्च के ठीक एक दिन बाद रखा गया है। Find X10 मॉडल्स के साथ Oppo इसी इवेंट में अपने नए Enco X4 TWS ईयरफोन्स और Pad Mini टैबलेट का एलान भी कर सकता है। Oppo ने हाल ही में चीन में अपनी Find X10 सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें Oppo Find X10, Oppo Find X10 E और Oppo Find X10 Pro Max शामिल हैं।

22 अक्टूबर को लॉन्च होगी Oppo Find X10 सीरीज Oppo के Find X10 सीरीज फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, जो हाल ही में चीन में लॉन्च हुए थे, अब भारत में दस्तक दे रहे हैं। Oppo ने इसके लिए 22 अक्टूबर की लॉन्च डेट तय की है और इसी दिन नए Enco X4 TWS और Pad Mini टैबलेट की अनाउंसमेंट होने की भी उम्मीद है।

Oppo ने ये घोषणा सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स के जरिए की है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन तीनों डिवाइसेज के लिए एक लैंडिंग पेज भी लाइव कर दिया है। जहां Oppo Find X10 सीरीज के लिए एक पक्की लॉन्च डेट तय है, वहीं Oppo Enco X4 और Pad Mini को अभी 'coming soon' के तौर पर मार्क किया गया है। Oppo की वेबसाइट पर इस सीरीज में ट्रिपल 200MP कैमरा मिलना कंफर्म किया गया है। हालांकि, साइट पर केवल सीरीज लिखा गया है और ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये कैमरा किस मॉडल पर मिलेगा।

इस चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने अभी ये साफ नहीं किया है कि भारत में 22 अक्टूबर वाले इवेंट में कौन-कौन से मॉडल्स पेश किए जाएंगे। फिलहाल कंपनी की पूरी मार्केटिंग Find X10 Pro Max मॉडल के इर्द-गिर्द घूम रही है और चीन में लॉन्च हुए बाकी मॉडल्स को लेकर अभी कोई कन्फर्म जानकारी नहीं दी गई है।

चीन में Oppo Find X10 Pro Max के बेस 12GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 6,799 (लगभग 97,000 रुपये) रखी गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में एक रिटेलर वेबसाइट के हवाले से दावा किया गया है कि भारत में ये फोन इसी वेरिएंट के लिए 1,28,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए आएगा। Oppo India की वेबसाइट पर ये फोन दो कलर्स- लूना व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे में नजर आ रहा है।

Oppo ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कई ऑफर्स का भी जिक्र किया है। कंपनी के मुताबिक, बायर्स Find X10 सीरीज डिवाइस खरीदने पर Hasselblad टेलीकन्वर्टर किट, एक फ्री Pad Mini, Pad SE और Enco X4 ईयरफोन्स जीत सकते हैं। जो लोग 'Privilege Pack' खरीदेंगे, वे एडिशनल बेनिफिट्स भी ले सकेंगे- जैसे Pad Mini पर 1,000 रुपये की छूट या Enco X4 ईयरफोन्स पर 500 रुपये की छूट। इन डिवाइसेज को 24 महीने के EMI प्लान्स पर खरीदा जा सकेगा और बायर्स 12 परसेंट तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी पा सकेंगे। इसके अलावा Oppo ने ये भी बताया है कि वह 8,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर करेगा।

चीन में लॉन्च हुए Oppo Find X10 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.78-इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट पर चलता है, जो 4.55GHz तक की मैक्जिमम क्लॉक स्पीड देता है। इस चिपसेट को 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।