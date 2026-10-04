10,000 mAh तक बैटरी वाले Oppo के दो नए 5G फोन कल होंगे लॉन्च, मिलेगा 50MP सेल्फी कैमरा 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो कल यानी 5 अक्टूबर को अपनी नई F-सीरीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी पहले ही OPPO F35 सीरीज की लॉन्च डेट कन्फर्म कर चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि लॉन्च के दौरान कितने मॉडल पेश किए जाएंगे लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज में OPPO F35 और OPPO F35 Pro शामिल होने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल्स में फोन के कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और कीमत को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं।

OPPO F35 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स OPPO F35 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 80W फास्ट चार्जिंग, 6.78-इंच की 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है। प्रोसेसर को लेकर Snapdragon 4 Gen 5 या MediaTek Dimensity 7360 Max मिलने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो F35 Pro में 8,000mAh या 10,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है।

साथ ही सीरीज में IP66, IP68 या IP69K रेटिंग मिल सकती है। ये दोनों नए डिवाइस ColorOS 17 और AI Popout जैसे फीचर्स से लैस हो सकते हैं। हालांकि OPPO F35 सीरीज की पूरी कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी 5 अक्टूबर के लॉन्च के बाद ही क्लियर होगी।

OPPO F35 सीरीज के कैमरा स्पेक्स कंपनी ने इस नई F35 सीरीज को सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखकर टीज किया है। डिवाइस में 50MP अल्ट्रावाइड फ्रंट कैमरा मिल सकता है, जो 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आ सकता है। जबकि रियर में 50MP OIS कैमरा मिल सकता है। फोन में NaturalTone 2.0 फीचर मिल सकता है, जो स्किन टोन को ज्यादा नेचुरल दिखाएगा। फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिल सकती है।

OPPO F35 सीरीज की संभावित कीमत कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार OPPO F35 Pro की कीमत 44 हजार से 50 हजार रुपये के बीच हो सकती है, जबकि स्टैंडर्ड F35 की कीमत करीब 38 हजार रुपये बताई जा रही है। हालांकि, डिवाइस के बॉक्स पर तो इससे काफी ज्यादा MRP होने का दावा किया गया है।