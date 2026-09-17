10,000 mAh बैटरी वाला OPPO का नया 5G फोन, 120Hz डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही अपनी F सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की जा रहा है। कंपनी के अपकमिंग डिवाइस को OPPO F35 Pro 5G के नाम से पेश करने वाली है जिसका लॉन्च से पहले ही रिटेल बॉक्स कथित तौर पर सामने आ गया है, जिससे फोन के डिजाइन और कुछ खास फीचर्स का खुलासा हो गया है।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फोन के ऑफिशियल लॉन्च या आने की कोई कन्फर्म डेट अनाउंस नहीं की है। माना जा रहा है कि Pro मॉडल को स्टैंडर्ड OPPO F35 5G से ऊपर रखा जा सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

रिटेल बॉक्स से डिजाइन आया सामने OPPO F35 Pro 5G की बॉक्स इमेज से पता चलता है कि फोन के रियर पैनल पर बड़ा रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलने वाला है। इसमें दो बड़े कैमरा कटआउट वर्टिकल तरीके से फिट किए गए हैं। डिवाइस में एक छोटा सेंसर और LED फ्लैश भी है। कैमरा मॉड्यूल पर AI कैमरा लिखा हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि फोन में AI बेस्ड कैमरा फीचर्स मिल सकते हैं।

OPPO F35 Pro 5G के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 6.78 इंच की फ्लैट AMOLED या OLED डिस्प्ले मिल सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 चिपसेट मिल सकता है।