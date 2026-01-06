Oppo का 7,000mAh बैटरी वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च, MediaTek चिपसेट और 80W फास्ट चार्जिंग भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने Oppo A6 Pro 5G के नाम से पेश किया है। ये डिवाइस इस लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन है। फोन में पावरफुल 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस 40 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। नया वाला Oppo फोन कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। चलिए पहले फोन की कीमत पर नजर डालते हैं।

Oppo A6 Pro 5G की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Oppo A6 Pro 5G की कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है जहां आपको 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है। जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये है, जहां आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। कंपनी डिवाइस पर खास बैंक ऑफर्स भी दे रही है जहां AU Small Finance Bank, Axis Bank और HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Oppo A6 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ओप्पो के इस डिवाइस में 6.75-इंच का HD+ (720x1,570 पिक्सल) LCD स्क्रीन है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,125 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट और Android 15-बेस्ड ColorOS 15 मिल रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है, जो ARM Mali-G57 MC2 GPU, 8GB LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 बिल्ट-इन स्टोरेज से लैस है।