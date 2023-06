इस हफ्ते भारत आ रहे हैं OpenAI के सीईओ Sam Altman, ट्वीट कर दी यात्रा की जानकारी

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अमेरिका की एआई स्टार्टअप कंपनी ओपनएआई का नाम आज हर दूसरा यूजर चैटजीपीटी को लेकर जानता है। इस एआई टेक्नोलॉजी कंपनी को गूगल जैसी टेक कंपनियों का राइवल माना जाता है। ओपनएआई के पॉपुलर चैटबॉट मॉडल को भारत ही नहीं, दुनियाभर में इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन भी आए दिन चैटबॉट मॉडल को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। सैम अल्टमैन भारत आ रहे हैं।

ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपने भारत विजिट को लेकर ट्वीट शेयर किया है। ऑल्टमैन ने लिखा है कि वे इसी हफ्ते 6 देशों इजराइल, जॉर्डन, यूएई, साउथ कोरिया और भारत की यात्रा करेंगे।

excited to visit israel, jordan, qatar, the uae, india, and south korea this week!