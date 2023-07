Oneplus Nord CE 3 : भारत में आज एंट्री मारेगा वनप्लस का ये खास फोन, कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशंस तक, जानें सबकुछ

OnePlus भारत में अपने नए डिवाइस को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी आज Oneplus Nord 3 5G Oneplus Nord CE 3 5G Oneplus Nord buds 2R और Oneplus Bullets Wireless Z2 ANC को लॉन्च करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस फोन को आज यानी 5 जुलाई को शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा। सभी डिवाइस वनप्लस नॉर्ड समर लॉन्च इवेंट के तहत पेश किया जाएगा।

Oneplus to launch its new smartphone Oneplus CE 3 5G and other devices

नई दिल्ली, टेक डेस्क। जाने माने स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने समय-समय अपने डिवाइस के लॉन्च करती रहती है।इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी आज शाम 7:00 बजे Oneplus Nord 3 5G, Oneplus Nord CE 3 5G, Oneplus Nord buds 2R और Oneplus Bullets Wireless Z2 ANC को भारत में लॉन्च होंगे। बता दें कि ये डिवाइस वनप्लस नॉर्ड समर लॉन्च इवेंट के तहत पेश किए जाएंगे। वनप्लस भारतीय बाजार में स्मार्टफोन से लेकर वायरलेस ईयरबड्स तक कई डिवाइस पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल नए Oneplus Nord 3 5G, Oneplus Nord CE 3 5G, Oneplus Nord buds 2R, और Bullets Wireless Z2 ANC आज यानी 5 जुलाई को शाम 7 बजे वनप्लस नॉर्ड समर लॉन्च इवेंट में डेब्यू करेंगे। उम्मीद है कि ये डिवाइस किफायती होंगे। कब शुरू होगा इवेंट नया Oneplus Nord 3 5G, Oneplus Nord CE 3 5G, वनप्लस Nord buds 2R, और वनप्लस Bullets Wireless Z2 ANC आज शाम 7:00 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा। कोई भी वनप्लस इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इनके लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीम देख सकते है। हीरो प्रोडक्ट है ये स्मार्टफोन Oneplus Nord 3 लोगों के बीच "हीरो" प्रोडक्ट की तरह पेश होगा। यह वनप्लस नॉर्ड 2/2T का सक्सेसर होगा। वहीं Oneplus Nord CE 3 स्मार्टफोन Oneplus Nord CE 2 का सक्सेसर है। Oneplus Nord buds 2R अगर Oneplus Nord buds 2R वायरलेस ईयरबड्स के वनप्लस नॉर्ड बड्स 2 का अधिक किफायती वर्जन हो सकता है। OnePlus BWZ2 ANC वनप्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 पर आधारित होगा। OnePlus Nord 3 5G फीचर्स बता दें कि Nord CE 3 डिजाइन, पूरी तरह से OnePlus Ace 2V पर आधारित प्रतीत होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक सपाट चेसिस होगा, जो प्लास्टिक से बना होगा। वनप्लस Nord 3 दो रंगों टेम्पेस्ट ग्रे और मिस्टी ग्रीन में आएगा। आपको टेम्पेस्ट ग्रे मॉडल में टेक्सचर्ड मैट फिनिश मिलेगी, वहीं मिस्टी ग्रीन वर्जन में चमकदार फिनिश होगी। वनप्लस ने पुष्टि की है कि Nord 3 में 120Hz डिस्प्ले और 50MP मुख्य OIS कैमरा होगा। इसमें मिलने वाला सेंसर Sony IMX890 है, जो फ्लैगशिप वनप्लस 11 में देखा गया है। पैकेज को पूरा करने पर 80W फास्ट चार्जिंग और 16GB तक रैम होगी। Nord CE 3 5G फीचर्स Nord CE 3 5G में भी Nord 3 जैसा ही 50MP का मुख्य सेंसर होगा। इसमें भी वही 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बेक-इन होगा। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G और बूट OxygenOS 13.1के साथ आएगा। इसमें 120Hz डिस्प्ले और NFC कनेक्टिविटी होगी।

Edited By: Ankita Pandey