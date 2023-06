OnePlus के किफायती Nord 3 स्मार्टफोन में मिलेगा फ्लैगशिप कैमरा, कंपनी ने किया कंफर्म

वनप्लस भारत में 5 जुलाई को मिड बजट रेंज के दो स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 और Nord CE 3 को लॉन्च करेगा। OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन में कंपनी फ्लैगशिप OnePlus 11 वाला कैमरा सेंसर देगी। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP Sony IMX890 सेंसर होगा। हालांकि हैजलब्लेड ब्रांडिंग को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है।

OnePlus confirmed Affordable Nord 3 to get flagship camera check details

नई दिल्ली, टेक डेस्क। OnePlus भारत में 5 जुलाई को Nord 3, Nord CE 3 और Nord Buds 2r को लॉन्च करेगा। ये स्मार्टफोन कंपनी मिड रेंज सेग्मेंट में लॉन्च किए जाएंगे। OnePlus ने लॉन्च से पहले अपकमिंग स्मार्टफोन Nord 3 की कैमरा डिटेल्स टीज की हैं। कंपनी का कहना है कि यह कि यह स्मार्टफोन फ्लैगशिप कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। OnePlus Nord 3 कैमरा OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन में 50MP Sony IMX890 सेंसर दिया जाएगा, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी ने यही कैमरा सेंसर अपने फ्लैगशिप OnePlus 11 स्मार्टफोन में दिया है। फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि नोर्ड 3 में हैजलब्लेड की ब्रांडिंग नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो वनप्लस के इस फोन में बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए OnePlus 11 वाली एल्गोरिद्म का इस्तेमाल किया जाएगा। फोन के दूसरे इमेज सेंसर को लेकर फिलहाल कुछ भी जानकारी सामने नहीं है। यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। OnePlus Nord 3 का डिजाइन OnePlus अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के डिजाइन से पर्दा उठा चुकी है। Nord 3 को कंपनी दो कलर ऑप्शन - ग्रे और मिस्टी ग्रीन में लॉन्च करेगी। डिजाइन की बात करें तो फोन में फ्लैट एज और सर्कूलर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन में फ्लैट डिस्प्ले दिया जाएगा। इस फोन में कंपनी अलर्ट स्लाइडर भी ऑफर कर रही है। OnePlus Nord 3 स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फोन 6.74-इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। वनप्लस के इस फोन में MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट दिया जा सकता है। कंपनी कंफर्म कर चुकी है कि वनप्लस के इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। वहीं अन्य कैमरा सेंसर की बात करें तो फोन के रियर कैमरा सेटअप में प्राइमरी कैमरा के साथ 8MP और 2MP का सेंसर दिया जा सकता है। फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। वनप्लस के अपकमिंग फोन के बारे में बताया जा रहा है कि यह 16GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही फोन में 5,000mAh की बैटरी होगी, जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा। यह फोन एंड्रॉयड 13 पर आधारित OxygenOS 13.1 पर रन करेगा।

Edited By: Subhash Gariya