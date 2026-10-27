165Hz डिस्प्ले और 200MP कैमरा वाला OnePlus का नया 5G फोन, 29 अक्टूबर को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 7 Pro इस हफ्ते के अंत में स्टैंडर्ड OnePlus Ace 7 के साथ लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने प्रो मॉडल के रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का आधिकारिक खुलासा कर दिया है। OnePlus Ace 7 को मेमोरी और स्टोरेज के तीन वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा, जबकि इसका प्रो मॉडल पांच रैम और स्टोरेज ऑप्शन्स में आएगा। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में BOE की डिस्प्ले मिलने की पुष्टि हो चुकी है, जो 165Hz का रिफ्रेश रेट देती है और चुनिंदा गेम्स में 185Hz तक का सपोर्ट ऑफर करती है। इसके अलावा OnePlus Ace 7 सीरीज में एक इन-बिल्ट एक्टिव कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा।

OnePlus Ace 7 Pro के कैमरा डिटेल्स का हुआ खुलासा OnePlus ने अपने ऑफिशियल वीबो अकाउंट के जरिए पुष्टि की है कि Ace 7 Pro में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो यूनिट होगा। कंपनी ने इस फोन से खींचे गए कुछ कैमरा सैंपल्स भी पब्लिश किए हैं, जिनमें वाइड और जूम-इन दोनों तरह के शॉट्स दिखाए गए हैं।

OnePlus Ace 7 सीरीज कंपनी के खुद तैयार किए गए Esports Tri-Core चिप सिस्टम के साथ आएगी। इस पूरे सेटअप में तीन डेडिकेटेड चिप्स शामिल हैं। इसमें मौजूद T3 टच चिप टच रिस्पॉन्स को फास्ट बनाने के लिए डिजाइन की गई है। वहीं, G3 एस्पोर्ट्स नेटवर्क चिप को लेकर दावा है कि ये इंटरनेट कनेक्शन को मजबूत करती है और नेटवर्क लेटेंसी को कम करती है। इसके अलावा P4 सुपर डिस्प्ले चिप का काम तेज रफ्तार वाले गेमिंग विजुअल्स की क्लैरिटी को बेहतर बनाना है।

OnePlus Ace 7 Pro में एक इन-बिल्ट एक्टिव कूलिंग फैन के साथ डुअल-चैनल ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। ये कूलिंग हार्डवेयर गेमिंग और दूसरे भारी टास्क्स के दौरान फोन की हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि लाइवस्ट्रीम देखते हुए फ्लोटिंग विंडो में गेम खेलने के दौरान भी ये सिस्टम फोन का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक कम रख सकता है। वहीं, ज्यादा गर्मी वाले माहौल में वीडियो कॉल के दौरान ये तापमान को 4.9 डिग्री सेल्सियस तक घटाने में कैपेबल है।

स्टोरेज ऑप्शन्स की बात करें तो OnePlus Ace 7 को 12GB + 256GB, 16GB + 256GB, 12GB + 512GB और 16GB + 512GB रैम व स्टोरेज ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा। वहीं, Ace 7 Pro पांच बड़े कॉन्फिगरेशन्स में आएगा, जिनमें 12GB + 256GB, 16GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और टॉप-एंड 16GB + 1TB शामिल हैं।

कंपनी ने बताया है कि Ace 7 और Ace 7 Pro दोनों में BOE की कस्टमाइज्ड X4 ल्यूमिनेसेंट मटेरियल वाली डिस्प्ले दी जाएगी। ये LTPO AMOLED पैनल्स सिस्टम-लेवल पर 165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेंगे, जबकि सपोर्टेड गेम्स में ये रिफ्रेश रेट 185Hz तक पहुंच जाएगा।

स्टैंडर्ड Ace 7 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 V सीरीज चिपसेट दिया जाएगा, जबकि Ace 7 Pro में Qualcomm का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स को पहले ही तीन कलर ऑप्शन्स में टीज किया जा चुका है। OnePlus ने ये भी साफ कर दिया है कि ये हैंडसेट्स Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 पर काम करेंगे।