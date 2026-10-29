9,000mAh की बैटरी और 200MP कैमरा के साथ OnePlus के दो नए 5G फोन लॉन्च, Snapdragon प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 7 सीरीज को गुरुवार को चीन में कंपनी के अक्टूबर लॉन्च इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इस नए लाइनअप में दो मॉडल्स शामिल हैं- OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro। दोनों स्मार्टफोन्स अगले महीने देश में तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। OnePlus Ace 7 सीरीज 9,000mAh की बड़ी बैटरी से लैस है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसका मेन कैमरा 200-मेगापिक्सल का है। इसके अलावा, OnePlus Ace 7 सीरीज के फोन्स अलग-अलग Snapdragon 8 Elite सीरीज चिपसेट्स पर काम करते हैं। ये Oppo के लेटेस्ट ColorOS वर्जन के साथ आते हैं।

OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro की कीमत और उपलब्धता OnePlus Ace 7 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके हायर 16GB + 256GB और 12GB + 512GB रैम व स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत क्रमशः 4,899 युआन (लगभग 70,000 रुपये) और 5,199 युआन (लगभग 74,000 रुपये) है। वहीं, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल 5,699 युआन (लगभग 81,000 रुपये) में पेश किया गया है।

दूसरी तरफ, OnePlus Ace 7 Pro की शुरुआती कीमत समान 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 4,799 युआन (लगभग 69,000 रुपये) रखी गई है। इसके हायर 16GB + 256GB, 12GB + 512GB और 16GB + 512GB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः 5,299 युआन (लगभग 76,000 रुपये), 5,599 युआन (लगभग 80,000 रुपये) और 5,999 युआन (लगभग 86,000 रुपये) है। सबसे टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB रैम और 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 7,299 युआन (लगभग 1,04,000 रुपये) तय की गई है।

ये दोनों नए OnePlus Ace सीरीज फोन्स चीन में 3 नवंबर से Oppo के ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। OnePlus Ace 7 को मिडनाइट ब्लैक, स्ट्रीमर व्हाइट और क्वेंच्ड कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। वहीं, OnePlus Ace 7 Pro को फ्लोइंग व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और विंडब्रेकर कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro दोनों डुअल-सिम स्मार्टफोन्स हैं। दोनों ही फोन्स Oppo के लेटेस्ट Android 17-बेस्ड ColorOS 17 पर चलते हैं, जैसा कि OnePlus 16 में देखने को मिलता है। OnePlus Ace 7 सीरीज के फोन्स में 6.78-इंच का 1.5K (1,272 x 2,772 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है, जो 185Hz तक रिफ्रेश रेट, 100 परसेंट DCI-P3 कलर गैमट, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी, 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 3,840Hz PWM डिमिंग, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए दोनों फोन्स IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग्स के साथ आते हैं।

परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus Ace 7 Pro में Qualcomm का 3nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड OnePlus Ace 7 हाल ही में रिलीज हुए Snapdragon 8 Elite Gen 5V चिपसेट पर चलता है। ये दोनों चिपसेट्स 4.6GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। इन प्रोसेसर्स को LPDDR5x Ultra रैम और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। हीटिंग कंट्रोल करने के लिए OnePlus Ace 7 सीरीज में डुअल-पाथ ग्लेशियर एयर-कूलिंग सिस्टम मिलता है।

कैमरा डिपार्टमेंट में OnePlus Ace 7 सीरीज डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आती है, जिसमें ऑटोफोकस, OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) और 20x डिजिटल जूम वाला 200-मेगापिक्सल (f/1.8) का मेन कैमरा है। इसके साथ ही Ace 7 के बैक में 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है, जबकि Ace 7 Pro में 120x तक डिजिटल जूम सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल (f/2.8) का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फ्रंट पर दोनों ही हैंडसेट्स में 16-मेगापिक्सल (f/2.4) का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों फोन्स 8K/ 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।