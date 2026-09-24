OnePlus का 9000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन, 200MP कैमरा और 185Hz डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसे कंपनी OnePlus 16 के नाम से पेश करने वाली है। इस अपकमिंग डिवाइस के एक के बाद एक फीचर्स सामने आ रहे हैं। कंपनी ने डिवाइस के डिस्प्ले और चिपसेट के बाद अब इसके कैमरा और इमेजिंग फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार फोन को चीन में अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। सामने आई डिटेल्स के मुताबिक, OnePlus 16 में कैमरा के साथ-साथ बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे। चलिए पहले इसके कैमरा फीचर्स जान लेते हैं...

OnePlus 16 के संभावित कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो OnePlus 16 में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। फोन में 1/1.4 इंच का बड़ा सेंसर और f/1.6 अपर्चर देखने को मिल सकता है। डिवाइस में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिल सकता है जो 3x ऑप्टिकल जूम और 6x लॉसलेस जूम सपोर्ट कर सकता है। फोन में तीसरा 50MP सेंसर अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है, जिसमें 116 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिल सकता है।

सेल्फी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है, जिसमें ऑटोफोकस सपोर्ट भी मिलेगा। ये पुराने वाले OnePlus 15 के ट्रिपल 50MP रियर कैमरा सेटअप से बड़ा अपग्रेड है। इसके अलावा कंपनी फोन में तीन नए इमेजिंग मोड भी दे सकती है। Master Mode फिल्म जैसा लुक देने के लिए और इसमें नेचुरल लाइट रेंडरिंग पर फोकस रहेगा।

वहीं High-Pixel Mode ज्यादा डिटेल और क्लैरिटी वाली फोटो के लिए और 65:24 Widescreen Mode भी मिल सकता है, जो बेहद वाइड आस्पेक्ट रेशियो के साथ फोटो को सिनेमैटिक लुक देगा। परफॉर्मेंस में बड़ा अपग्रेड इस बार परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 16 में स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिल सकता है। फोन को AnTuTu पर 5,384,433 पॉइंट्स का स्कोर मिला है। टेस्टिंग कॉन्फिगरेशन में डिवाइस 16GB LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ स्पॉट हुआ है। डिवाइस में Android 17 बेस्ड ColorOS 17 मिलेगी। इसके अलावा फोन में 185Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलने की भी बात कही गई है।