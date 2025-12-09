Nothing Phone 3a का स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च, मिलेगा कस्टम हार्डवेयर डिजाइन और UI एलिमेंट; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3a Community Edition मंगलवार को भारत में लॉन्च किया गया। ये Nothing Phone 3a का स्पेशल एडिशन वेरिएंट है, जिसे इस साल मार्च में पेश किया गया था। कहा जा रहा है कि ये हैंडसेट कम्युनिटी एडिशन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर मिलकर बनाया गया है, जिसमें नथिंग कम्युनिटी के 700 से ज्यादा मेंबर्स के सबमिशन में से चुने गए डिजाइन एस्थेटिक्स और UI एलिमेंट्स शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, Nothing Phone 3a Community Edition एक नए डिजाइन, एक यूनिक लॉक स्क्रीन क्लॉक और मैचिंग नए वॉलपेपर के साथ आता है।

Nothing Phone 3a Community Edition की कीमत और उपलब्धता भारत में Nothing Phone 3a Community Edition की कीमत 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले अकेले वेरिएंट के लिए 28,999 रुपये तय की गई है। नथिंग इस स्पेशल एडिशन हैंडसेट की सिर्फ 1,000 यूनिट्स बनाएगी, जो लिमिटेड रिलीज के हिस्से के तौर पर सभी मार्केट में उपलब्ध होंगी।

भारत में, Nothing Phone 3a Community Edition को 13 दिसंबर को बेंगलुरु में एक खास स्पेशल ड्रॉप इवेंट में खरीदा जा सकता है। Nothing Phone 3a Community Edition में क्या है खास? Nothing Phone 3a Community Edition में स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स हैं। जैसे- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 6.7-इंच फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपरल कैमरा सेटअप और 5,000mAh बैटरी।

कंपनी के मुताबिक, Nothing Community Edition प्रोजेक्ट के स्टेज 1 में डिजाइन प्रोसेस शामिल था। कम्युनिटी मेंबर एमरे कायगनकल के पास विनिंग हार्डवेयर पैकेज और डिजाइन था, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये 90 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत की टेक्नोलॉजी के एस्थेटिक्स से इंस्पायर्ड है।

Nothing के लेटेस्ट Community Edition प्रोजेक्ट में एक नई कैटेगरी भी शामिल थी, जिसे एक्सेसरी डिजाइन कहा गया और एम्ब्रोगियो टैकोनी और लुई आयमंड के सबमिशन को चुना गया। डाइस के हर फेस पर कंपनी के सिग्नेचर Ndot 55 फॉन्ट में नंबर दिए गए हैं।