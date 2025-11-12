यूनिक डिजाइन वाले प्रीमियम 5G फोन पर डिस्काउंट, पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी
नथिंग फोन (3) अमेज़न इंडिया पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। इसकी मूल कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन अभी इसे बिना किसी बैंक ऑफर के 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक ऑफर के साथ यह 44,999 रुपये में मिल रहा है, और एक्सचेंज ऑफर से 44,050 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट, 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा और 5500mAh की बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं, जो इसे मिड-रेंज में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से एक यूनिक डिजाइन वाला प्रीमियम 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो नथिंग फोन (3) आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो अभी Amazon इंडिया की वेबसाइट पर बेहद कम दाम में मिल रहा है। वैसे तो इस फोन की ओरिजिनली प्राइस 79,999 रुपये है लेकिन अभी आप इस फोन को 50 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि ये कीमत आपको बिना किसी बैंक ऑफर के मिलने वाली है।
इतना ही नहीं आप ज्यादा बचत करने के लिए एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट देखने को मिलता है जिसके साथ एक ब्राइट 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले और फ्लैगशिप-ग्रेड डिजाइन मिलता है। इस कीमत पर अभी ये Phone (3) मिड-रेंज कैटेगरी में एक बेहतरीन ऑप्शन में से एक बन गया है। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...
Nothing Phone 3 पर डिस्काउंट ऑफर
नथिंग के इस दमदार डिवाइस को अभी आप बिना किसी ऑफर के सिर्फ 47,999 में खरीद सकते हैं, जो इसकी एक्चुअल रिटेल कीमत से 32 हजार रुपये कम है। इतना ही नहीं फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां आप Federal Bank Credit Card EMI ऑप्शन से फोन को खरीदने पर 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत सिर्फ 44,999 रह गई है।
इतना ही नहीं आप एक्सचेंज ऑफर के साथ डील को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है, तो आप उसके ब्रांड, कंडीशन और मॉडल के बेस पर एक्सचेंज करके 44,050 तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा फोन पर 2,327/महीने से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है।
नथिंग फोन (3) स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो नथिंग के इस डिवाइस में HDR10+ सपोर्ट और 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, जो अल्ट्रा-स्मूथ विजुअल्स और वाइब्रेंट कंट्रास्ट ऑफर करता है। इसके अलावा फोन में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल रही है, जो फोन को स्क्रैच और गिरने से ड्यूरेबिलिटी देता है।
दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा
फोन में आपको पावरफुल स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर भी मिल रहा है, जो 16GB तक रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज ऑफर करता है। डिवाइस में 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5,500mAh की बैटरी मिलती है। फोटोग्राफी के लिए Phone (3) में 50MP का ट्रिपल-कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें एक प्राइमरी कैमरा, एक पेरिस्कोप लेंस और एक अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। फोन में सामने की तरफ सेल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है।
