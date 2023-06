Nothing Phone 2 की फ्लिपकार्ट पर प्री-बुकिंग शुरू, मिल रहे हैं ये धमाकेदार ऑफर्स

Nothing Phone 2 का इंतजार कर रहे यूजर्स के अच्छी खबर है। फोन की भारत में प्री-बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस फोन को फ्लिपकार्ट पर प्री-बुक करवाया जा सकता है। प्री-बुकिंग करवाने वाले बॉयर्स को डिस्काउंट के साथ कई एक्सेसरीज पर डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। यहां हम आपको Nothing Phone 2 के प्री-बुकिंग ऑफर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Nothing Phone 2 Pre-booking start on flipkart check offer detail.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अपकमिंग Nothing Phone 2 स्मार्टफोन की भारत में प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। इस फोन को लॉन्च से पहले ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से बुक किया जा सकता है। Nothing Phone 2 की प्री-बुकिंग के साथ कंपनी यूजर्स को कई ऑफर और डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। यहां हम आपको इन ऑफर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। Nothing Phone 2 प्री-ऑर्डर ऑफर Nothing Phone 2 को प्री-बुक करवाने वाले ग्राहक इस फोन के प्रोटेक्टिव केस को 499 रुपए और स्क्रीन प्रोटेक्टर को 399 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही Nothing (Power) 45W चार्जर फोन के प्री-बुकिंग बंडल ऑफर में 1,499 रुपए की कीमत में उपलब्ध है। इसके अलावा, कुछ बैंक इंस्टेंट डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। लॉन्च ऑफर के साथ बॉयर्स नथिंग ईयर (स्टिक) TWS को 4,250 रुपए में खरीद सकते हैं। Nothing Phone 2 प्री-बुक फ्लिपकार्ट पर बॉयर्स Nothing Phone 2 को मात्र 2,000 रुपए में बुक करवा सकते हैं। 11 जुलाई को स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद, बॉयर्स बची हुई राशि का भुगतान कर फोन को खरीद सकते हैं। नथिंग ने कंफर्म किया है कि बॉयर्स को प्री-बुकिंग ऑफर्स का लाभ लेने के लिए 20 जुलाई रात 11:59 बजे तक ट्रांसजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ ही प्री-ऑर्डर करने वाले बायर्स को फोन ओपन सेल से पहले मिल जाएगा। Nothing Phone 2 स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Nothing Phone 2 को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। यह फोन एंड्रॉयड 13 पर आधारित नथिंग ओएस 2.0 पर रन करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो फोन में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले और 4700mAh की बैटरी होगी। बॉक्स के अंदर फोन के साथ ट्रांसपेरेंट टाइप-सी केबल दी जा सकती है। पिछले साल की तरह अपकमिंग Nothing Phone 2 में ग्लिफ इंटरफेस दिया जाएगा। Nothing Phone 2 क्या होगी कीमत? Nothing Phone 2 स्मार्टफोन भारत में 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन भारत में 40 हजार रुपये से 45 हजार रुपए से कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।

Edited By: Subhash Gariya