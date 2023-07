नए ग्लिफ इंटरफेस के साथ लॉन्च होगा आर-पार दिखने वाला Nothing Phone 2, डिजाइन देख करेगा खरीदने का मन

Nothing Phone 2 Launch with Dual Rear Camera Setup नथिंग फोन 2 डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा जबकि कैमरा यूनिट नथिंग फोन 1 के जैसा दिखाई देती है। नथिंग फोन 2 के फ्रंट और रियर कैमरे के स्पेक्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा स्मार्टफोन 4700mAh बैटरी से लैस होगा। (फाइल फोटो-जागरण)

Nothing Phone 2 is shown to sport a dual rear camera setup

नई दिल्ली, टेक डेस्क। स्मार्टफोन के लॉन्च से कुछ दिन पहले ऑनलाइन सामने आई एक लीक इमेज के अनुसार, नथिंग फोन 2 अपने नथिंग फ़ोन 1 की तरह डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस हो सकता है। कार्ल पेई ने पुष्टि की है कि नथिंग फोन 2 क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 SoC प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा और इसमें 4,700mAh की बैटरी होगी। कंपनी ने पहले नथिंग फोन 2 के रियर पैनल के निचले हिस्से को टीज किया था, जिसमें ग्लिफ इंटरफ़ेस होगा। आइए आपको स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में डिटेल से बताते हैं। Nothing Phone 2 की डिजाइन हुई टीज नथिंग फोन 2 डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। जबकि कैमरा यूनिट नथिंग फोन 1 के समान दिखाई देती है। नथिंग फोन 2 के फ्रंट और रियर कैमरे के स्पेक्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें, नथिंग फोन 1 जब लॉन्च हुआ था तब एक तोता दिखाई दिया था, जबकि कंपनी के आगामी स्मार्टफोन के टीज़र में हैंडसेट के चारों ओर ऑक्टोपस टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं। Nothing Phone 2 की स्पेसिफिकेशन्स नथिंग ने आगामी Nothing Phone 2 के कैमरा स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसने हैंडसेट के कई डिटेल की पुष्टि की है जो पहले ऑनलाइन लीक हुए थे। फोन के ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 SoC चिपसेट के साथ आएगा और इसमें 6.7 इंच का फुल-एचडी+ (2400 x 1080 पिक्सल) डिस्प्ले होगा। Nothing Phone 2 के फीचर्स स्मार्टफोन 4,700mAh बैटरी से लैस होगा - जो नथिंग फोन 1 की 4,500mAh बैटरी से बड़ी है - जिसे यूएसबी टाइप-सी पोर्ट पर चार्ज किया जा सकता है। नथिंग फोन 2 के लिए चार्जिंग केबल में एक 'ट्रांसपेरेंट' डिज़ाइन होगा। कंपनी के मुताबिक, फोन को तीन साल का ओएस अपडेट और चार साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।

Edited By: Anand Pandey