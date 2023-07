Nothing Phone (2) का पहला लुक आया सामने, इन दो रंगों में लॉन्च होगा ट्रांसपैरेंट बैक पैनल वाला स्मार्टफोन

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप भी नथिंग फोन 2 को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। यूजर्स के लिए नथिंग के अपकमिंग स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। नथिंग फोन 2 की इमेज नथिंग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई है।

Nothing Phone (2) के फर्स्ट लुक की बात करें तो स्मार्टफोन को दो कलर में देखा जा रहा है। नया स्मार्टफोन दो कलर वाइट और डार्क ग्रे में लाया जा रहा है।

A new era. Where iconic design meets premium performance.

A product of meticulous engineering and obsessive attention to detail. Our proudest design story so far.

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. pic.twitter.com/ckgmAXCawi— Nothing (@nothing) July 4, 2023