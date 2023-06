Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग से पहले फर्स्ट जनरेशन नथिंग फोन के घटे दाम, बंपर डिस्काउंट में मिल रहा डिवाइस

Nothing Phone 1 Online Deal बहुत जल्द Nothing Phone 2 लॉन्च होने जा रहा है। ऐसे में Nothing Phone (1) पर मिलने वाली शानदार डील का फायदा उठा सकते हैं। फोन 3 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।