Nokia C31: ऐसा Offer न मिलेगा दोबारा! नोकिया के इस फोन पर अब तक का सबसे भारी डिस्काउंट, हाथों-हाथ खरीद रहे लोग

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nokia भारत के लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स में एक है। कंपनी समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए स्मार्टफोन्स लाती रहती है। इतना ही नहीं ई-कॉमर्स साइट्स भी आपको कई नोकिया के फोन पर बेहतरीन ऑफर्स देते हैं। अमेजन पर Nokia C31 फोन को आप काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं। इस फोन अपर कई बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। आइये इसके ऑफर्स के बारे में डिटेल से बताते हैं। Nokia C31 पर क्या है ऑफर अमेजन पर Nokia C31 पर 42% का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर के बाद फोन की कीमत केवल 6,699 रुपये है। यही नहीं, फोन की खरीदारी पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर आप इस कीमत को और कम कर सकते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक और शानदार डील ऑफर की जा रही है। अगर आपके पास HSBC Cashback Card Credit Card है तो आप 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। Nokia C31 की खासियत Nokia C31 में 6.74 इंच का एचडी+ (720x1,600 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें वाटर-ड्रॉप स्टाइल नॉच और 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो मिलता है। वहीं अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन ऑक्टा-कोर यूनिसोक प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 4GB तक रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है। इसे डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। Nokia C31 के फीचर्स कैमरा फीचर्स की बात करें तो Nokia C31 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होता है जिसमें ऑटोफोकस के साथ 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। वहीं अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको इसमें 5MP का सेंसर होता है। Nokia C31 में 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,050mAh की बैटरी भी दी गई है। कपनी का दावा है कि इसे एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। डिस्क्लेमरः ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील में बदलाव होता रहता है। Nokia C31 पर बताई गई डील खबर लिखने के दौरान की है। ग्राहक अपनी जिम्मेदारी और समझ पर ही खरीदारी करें।

