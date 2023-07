ध्यान दें, अब इन यूजर्स के लिए नहीं आएगा Mozilla Firefox का नया अपडेट, तुरंत करना होगा ये काम

Mozilla Firefox last update For Users Using Old Version Of Windows macOS अगर आप इंटरनेट पर जानकारियों को सर्च करने के लिए मोजिला फायरफोक्स ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। यह कुछ विंडोज और मैकओएस यूजर्स के लिए कंपनी का आखिरी अपडेट होगा।